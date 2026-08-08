Нови неприятности за Инфантино - този път се говори за негова любовница

Британският вестник „Телеграф“ съобщи, че Европейската футболна централа (УЕФА) е изплатила шестцифрена сума на бивша служителка, за която източници твърдят, че е била в тайна връзка с Джани Инфантино, докато той е изпълнявал длъжността генерален секретар на организацията. Това се е случило преди десетина години.

Според множество източници тогавашният президент на УЕФА Мишел Платини е бил наясно с предполагаемата връзка. Твърди се, че той е поставил ултиматум на Инфантино: или ще прекрати връзката, или служителката ще трябва да напусне организацията. Източници твърдят, че е постигнато споразумение жената да напусне УЕФА, но със значителен финансов пакет. От УЕФА потвърдиха изплащането на обезщетение и покриване на разходите за обучение на бившата служителка, подчертавайки, че всичко е било в съответствие с тогавашните вътрешни правила на организацията.

“Запознати сме с твърденията и можем да потвърдим, че на въпросното лице е изплатено обезщетение, заедно с такса за обучение за курс в местно бизнес училище”, каза говорител на УЕФА.

Той добави, че правилата за наемане на работа от 2016 г. са значително затегнати и сега са в съответствие със стандартите на съвременните международни организации.

От друга страна, президентът на ФИФА Джани Инфантино категорично отрича тези твърдения, твърдейки, че те са абсолютно неверни.

“Всяко намекване за неподходящо поведение или нарушаване на устава е клеветническо”, добавя говорител на световната футболна централа.

ФИФА също така подчерта, че никой служител на УЕФА или ФИФА никога не е подавал официална жалба относно поведението на Инфантино и че всички решения относно служителите, включително обезщетенията, са взети от компетентни ръководители в съответствие с действащите разпоредби.

„Телеграф“ пише, че предполагаемата любовница е започнала кариерата си в УЕФА на административна позиция, за да напредне бързо до мениджърска функция. Източници на вестника твърдят, че Инфантино ѝ е помогнал да намери нова работа в сродна област след напускането ѝ от УЕФА.

Бързото ѝ напредване и близките отношения с Инфантино, както се твърди, са предизвикали безпокойство сред някои служители на УЕФА поради потенциален конфликт на интереси и злоупотреба с положение.

Джани Инфантино се присъединява към УЕФА през 2000 г., а за генерален секретар е назначен през 2009 г. Той напуска организацията през 2016 г., когато е избран за президент на ФИФА, наследявайки отстранения Мишел Платини, който отказа да коментира тези твърдения.

Тези обвинения идват в момент, когато Инфантино вече е изправен пред критики заради други противоречиви решения начело на ФИФА. Според „Телеграф“ той е дал ясно да се разбере на най-близките си сътрудници, че не планира да подава оставка.

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