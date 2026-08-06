Инфантино се извини за грешките си и получи исканата подкрепа, с която да запази поста си

Джани Инфантино се е извинил за „грешките“, които е допуснал във връзка с противоречивите си планове за продажба на дялове от турнири на частни инвеститори, и ще запази поста си като президент на ФИФА, след като е получил подкрепата на висши ръководители на среща в Мароко, твърди "Би Би Си".

Инфантино свика членовете на управителния съвет в африканския офис на ФИФА в Рабат в сряда след нарастващите критики към осуетените му предложения. Четири часа след края на срещата световната футболна централа публикува изявление в негова подкрепа.

ФИФА отхвърли поредните обвинения към Инфантино

През уикенда европейската футболна централа УЕФА заяви, че е загубила доверие в Инфантино, наричайки предложението Fifa Forward Enterprise (FFE) „долна, задкулисна и непрозрачна сделка“.

Значителна част от критиките дойдоха и от самата ФИФА, включително от генералния секретар Матиас Графстрьом, който присъства на срещата в сряда. Във вътрешна бележка до служителите на ФИФА във вторник той написа, че ситуацията представлява „тъжна и осъдителна поредица от събития“.

Въпреки това, в изявление след срещата, Графстрьом и управителният съвет „потвърдиха пълната си подкрепа“ за Инфантино като президент.

Инфантино и Графстрьом също изпратиха подписано писмо, видяно от "Би Би Си", до вицепрезидентите на ФИФА, съвета и 211-те асоциации членки, в което „искрено се извиняват“ за грешките си и „се ангажират те да не се повтарят“.

Двамата бяха заснети заедно на мач от Купата на африканските нации за жени в Рабат след срещата.

Инфантино беше предложил по 40 милиона долара (30 милиона паунда) на всяка асоциация, ако подкрепи предложението за частни инвестиции в турнирите на организацията, включително световните първенства за мъже и жени, чрез ново дъщерно дружество – ФФЕ.

Инфантино предлага финала на Мондиал 2030 на Мароко в замяна на подкрепа

От ФИФА заявиха, че по време на срещата в сряда са били „признати грешки“ по отношение на ФФЕ, като уточниха, че „намерението не е било“ съветът на ФИФА и асоциациите членки „да се чувстват изключени от процеса и че процесът е трябвало да бъде проведен по различен начин“.

Управляващият орган добави, че „признава, че са допуснати грешки и след изтичането на предложението в медиите“ – вестник „Таймс“ разкри плана на Инфантино на 28 юли.

Въпреки това в изявлението се казва още, че организацията „вече няма да толерира никакви атаки срещу своята почтеност, добро управление и надлежен процес и ще предприеме всички необходими мерки, за да защити и опази своето име и репутация“.

По-рано ФИФА отрече публикация в „Таймс“, според която Инфантино е обещал на Мароко домакинството на финала на Световното първенство през 2030 г. в замяна на подкрепа.

От ФИФА определиха твърдението като „невярно и подвеждащо“ и заявиха, че решението къде ще се проведе финалът на турнира, който ще бъде домакинстван още от Испания и Португалия, ще бъде взето „своевременно“.

Инфантино се надява, че това ще сложи край на последната и може би най-голяма полемика, белязала неговия 10-годишен мандат.

Тази демонстрация на подкрепа от страна на ръководителите на ФИФА обаче последва нови остри критики към швейцареца.

Канадският министър-председател Марк Карни, чиято страна беше домакин на последното Световно първенство заедно със САЩ и Мексико, заяви, че вече няма доверие в Инфантино.

Фиго за Инфантино: Най-долното, измамно и егоистично поведение, което съм виждал

Бившият футболист на Барселона, Реал Мадрид и Португалия Луиш Фиго, който се кандидатира за президент на ФИФА срещу предшественика на Инфантино Сеп Блатер през 2015 г., преди да се оттегли, го призова незабавно да подаде оставка.

„Инфантино унизи поста, който обеща да издигне. Твърде късно е да спаси достойнството си, но не е твърде късно да спаси футбола“, заяви Фиго.

Въпреки това 56-годишният Инфантино изглежда решен да се бори за преизбиране за четвърти мандат.

Конкурентите му имат срок до 18 ноември да издигнат кандидатурите си срещу него, като изборите ще се проведат на конгреса на ФИФА в Мароко през март 2027 г. За победа кандидатът се нуждае от 106 гласа от 211-те членове на ФИФА.

УЕФА обаче може да има други планове. През уикенда европейската футболна централа заяви, че е загубила доверие в ръководството на Инфантино и заплаши със съдебни действия срещу ФИФА.

По-рано тази седмица няколко асоциации членки, включително Уелс, а се очаква и Англия да последва примера, оттеглиха подкрепата си за неговото преизбиране.

От ФИФА също така заявиха, че макар „да са допуснати грешки, всичко, което е направено, е било в пълно съответствие с регулаторната рамка на ФИФА“. Организацията добави, че смята, че резултатите от срещата ще „укрепят управлението на ФИФА“ и ще „възстановят доверието в организацията“.

Малко вероятно е подобни изявления и одобрението на група ръководители да потушат гнева на УЕФА.

FIFA leadership holds constructive and positive meeting in Rabat, Morocco



The FIFA Secretary General and members of the FIFA Management Board in attendance reaffirmed their full support for FIFA President Gianni Infantino, as the only official elected by the 211 FIFA Member… pic.twitter.com/IlmSOq1se8 — FIFA Media (@fifamedia) August 5, 2026

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