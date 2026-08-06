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УЕФА отново заплаши с бойкот турнирите на ФИФА заради Инфантино

  • 6 авг 2026 | 17:18
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УЕФА отново заплаши с бойкот турнирите на ФИФА заради Инфантино

От УЕФА потвърдиха заплахата си да бойкотират Световното първенство, както и всички турнири под егидата на ФИФА, като организацията отново подчерта, че е „изгубила доверие“ в президента на световната футболна централа Джани Инфантино, който отказва да подаде оставка.

УЕФА заплашила Джани Инфантино със съд и го предупредила да не унищожава документите за скандалния проект
УЕФА заплашила Джани Инфантино със съд и го предупредила да не унищожава документите за скандалния проект

Инфантино се сблъска със сериозна съпротива, след като се появиха планове за продажба на дялове от световното първенство. Това доведе до първоначалната заплаха от страна на европейската футболна централа УЕФА за бойкот на турнира, ако плановете бъдат осъществени.

Намеренията бяха оттеглени бързо, а в сряда ръководители на ФИФА излязоха с изявление, в което изразиха „пълната си подкрепа“ за Инфантино, като същевременно признаха, че в плана е имало „грешки“.

От ФИФА заявиха, че са се извинили в писмо до различните футболни асоциации и че ще бъде извършен „преглед“ на процесите.

Сега от УЕФА подчертаха в свое изявление, че условията за избягване на бойкот на състезанията на ФИФА не са изпълнени. Организацията отново се прицели в Инфантино, както и в онези, „чиито кариери зависят от неговото благоволение“.

„Асоциациите на УЕФА бяха много ясни относно условията, свързани с неучастието им в състезания на ФИФА“, се казва в изявлението. „Първо, предложенията за разпродажба на големите състезания трябваше да бъдат оттеглени, и второ, трябва да се дадат гаранции, че подобни опити за обезобразяване на играта никога повече няма да бъдат правени.

Тези условия не са изпълнени. Освен това УЕФА даде ясно да се разбере в изявлението си в събота, че е изгубила доверие в президентството на Джани Инфантино. Тази позиция остава непроменена. Вчерашното съобщение, че някои хора, наети от президента на ФИФА (и чиито кариери зависят от неговото благоволение), са съгласни с него, не променя нищо.“

В първоначалното си изявление от събота УЕФА определи предложението на Инфантино за продажба на търговски и събитийни операции като „долна, задкулисна и непрозрачна сделка“.

Инфантино се извини за грешките си и получи исканата подкрепа, с която да запази поста си
Инфантино се извини за грешките си и получи исканата подкрепа, с която да запази поста си

Инфантино свика кризисна среща в Мароко в сряда, която завърши с изявление, че генералният секретар на ФИФА Матиас Графстрьом, който преди това критикуваше Инфантино, и други членове на управителния съвет са „потвърдили пълната си подкрепа за президента“.

За всеки случай в изявлението се добавя: „ФИФА повече няма да толерира никакви атаки срещу своята почтеност, добро управление и надлежни процедури и ще предприеме всички необходими мерки, за да защити и опази своето име и репутация.

Винаги има поуки, които трябва да се научат, и ФИФА ще продължи да подобрява процесите си в светлината на този опит. В този случай обаче е важно да се подчертае, че въпреки допуснатите грешки, всичко, което беше направено, беше в пълно съответствие с регулаторната рамка на ФИФА.“

Ако оцелее на поста си, Инфантино ще се изправи пред преизбиране през март и ще се нуждае от 106 гласа от 211-те членове на ФИФА, за да спечели нов мандат начело на световния футбол.

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