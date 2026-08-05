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Удар по ФИФА заради Инфантино от още едно място

  • 5 авг 2026 | 16:20
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Удар по ФИФА заради Инфантино от още едно място

Асоциацията на Европейските професионални футболни лиги (European Leagues) няма да приема решения на ФИФА за промяна на съществуващи състезания или създаване на нови, освен ако системата за управление не бъде реформирана, обявиха от пресслужбата на организацията.

„Решението на президента на ФИФА да се откаже от неуспешното си предложение за създаване на FIFA Forward Enterprise, което би включвало продажба на дялове в събитията на ФИФА, е единственият логичен резултат, както се вижда от реакцията във футболните среди. Огромното отхвърляне на тази опасна идея и непрозрачният процес зад нея обаче повдигат сериозни въпроси относно управлението, вътрешната култура и процеса на вземане на решения на ФИФА“, заявиха Асоциацията на Европейските футболни лиги и нарекоха инициативите на Инфантино разрушителни.

„Нека бъдем ясни: ФИФА не трябва да продължава да взема едностранни, разрушителни решения, които противоречат на интересите на лигите, клубовете, играчите и феновете, чиито постоянни усилия и инвестиции определят стойността на международните футболни турнири. Сега повече от всякога ФИФА се нуждае от реформа в управлението, която гарантира, че всички заинтересовани страни имат официален глас в решенията, които оформят бъдещето на нашата игра. Скорошните развития подчертават системните проблеми, които накараха Европейските лиги да подадат официална жалба до Европейската комисия през октомври 2024 година“, се казва още в изявлението, цитирано от БТА.

„Докато не бъдат въведени реформи, включително правно обвързващо ангажиране с всички заинтересовани страни във футбола, Европейските футболни лиги ще отхвърлят разширяването или създаването на състезания под егидата на ФИФА“, заключиха от асоциацията.

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