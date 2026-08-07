Още две европейски държави призоваха за оставката на Инфантино

Норвегия и Албания са поредни две европейски държави, които официално оттеглиха подкрепата си за президента на ФИФА Джани Инфантино и призоваха за оставката му.

Президентът на Норвежката футболна федерация (НФФ) Лизе Клавенес заяви по адрес на швейцареца, че той вече не се ползва с доверието на футболната общност.

🚨 LA FÉDÉRATION NORVÉGIENNE 🇳🇴 DEMANDE LA DÉMISSION DE GIANNI INFANTINO ! ❌



🗞️ présidente via AFP pic.twitter.com/HQkJv9o6MC — Actu Foot (@ActuFoot_) August 7, 2026

„Той няма институционалното доверие, необходимо за стабилно управление на ФИФА във времената, в които се намираме. Няма връщане назад за Джани Инфантино. Международното футболно сътрудничество е пред голям проблем, а ние трябва да имаме причина да се съберем и да призовем президента на ФИФА да подаде оставка сега“, каза Клавенес след месечното заседание на борда на НФФ.

Коментарите идват на фона на продължаващия ожесточен конфликт между ръководните органи, предизвикан от изоставеното предложение на ФИФА за продажба на дял от търговското бъдеще на Световното първенство. Норвежците се надяват, че и други страни от УЕФА ще се присъединят към призива им за оттегляне на Инфантино.

Инфантино се извини за грешките си и получи исканата подкрепа, с която да запази поста си

„Ще видим кои други държави евентуално ще се присъединят, ако това стане стратегията на Борда на УЕФА - ние говорим често с тях и те трябва да се справят с това, а вие ще трябва да им зададете въпроса. Няма да искаме извънредно заседание (на Борда на УЕФА). Ще го помолим да подаде оставка в диалога ни с ФИФА“, обясни Лизе Клавенес.

45-годишната Клавенес, която е адвокат, изтъкна дълъг списък с опасения, които Норвежката футболна асоциация е изразила пред ФИФА по време на нейния мандат, който започна през март 2022-а. Сред тях бяха въпроси относно присъждането на домакинство на турнири, първата награда за мир на ФИФА, която беше връчена на президента на САЩ Доналд Тръмп през декември, както и отмяната на забраната за американския нападател Фоларин Балогун по време на Мондиал 2026 след призив от Тръмп.

Инфантино получи подкрепата на Аржентина и Мексико

Като отявлен критик на Инфантино, името на Лизе Клавенес беше предложено като един от възможните наследници на президента на ФИФА, но тя отхвърли спекулациите, че може да се кандидатира на избори. „Виждам тези имена и това, че се споменава и моето име, е отбелязано. Но това изобщо не е тема - нямаме причина да коментираме тази или която и да е друга кандидатура, нито сме готови за това“, уточни тя.

Подобна е и позицията на Албания. Футболната федерация на страната официално оттегли подкрепата си за президента на Световната централа (ФИФА) Джани Инфантино на предстоящите избори, които ще се проведат догодина в Мароко, съобщи националната информационна агенция АТА.

Инфантино получи силна подкрепа от Африка

„След проведени допълнителни вътрешни консултации и цялостен анализ на ситуацията, Федерацията по футбол на Албания взе решение да оттегли по-рано изразената си подкрепа за Джани Инфантино в кандидатурата му да остане на поста президент на ФИФА“, се казва в изявление, подписано от президента на албанската централа Арманд Дука, който освен това е и вицепрезидент на УЕФА. Писмото, освен публикувано в медиите, е изпратено и до генералния секретар на ФИФА Матиас Графстрьом.

Федерацията на Албания също така подчетава, че следва политиката на УЕФА, съобразява се с международните си партньори и договорености, а също така подчертава, че се застъпва за система на управление на футбола, което е основано на принципите на прозрачността и добросъвестността, както и на дългосрочните интереси на този спорт.

УЕФА отново заплаши с бойкот турнирите на ФИФА заради Инфантино

Така Норвегия и Албания се присъединиха към държави като Англия, Уелс и Сърбия, които вече категорично се разграничиха от Инфантино. УЕФА иначе отново заплаши да бойкотира турнири, организирани от ФИФА, ако швейцарецът не се оттегли. За сметка на това пък в негова подкрепа се изказаха Аржентина и Мексико, както и държавите от Африка.

Причина за всички тези турбулентни процеси във футбола стана идеята на актуалния лидер на световния футбол да продаде около 20 % от правата на турнирите, основно на Световното първенство, на частни инвеститори, които ще контролират съвместно създадената компания FIFA Forward Enterprise. Инфантино опита да спечели членове от различни континенти с обещание за финансови приходи в невиждани размери, като схемата му би могла да генерира до 4,2 милиарда долара.

ФИФПро също се опълчи на Инфантино

56-годишният Инфантино наследи Сеп Блатер на поста президент на Световната федерация на извънреден конгрес през 2016-а година, а след това два пъти беше преизбиран без конкуренция.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google