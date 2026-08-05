Инфантино предлага финала на Мондиал 2030 на Мароко в замяна на подкрепа

Изпадналият в затруднение президент на ФИФА Джани Инфантино е обещал на Мароко домакинството на финала на Световното първенство по футбол през 2030 г. в замяна на подкрепа, твърди "Таймс". Въпреки това, според вътрешни източници, той е притеснен, че Саудитска Арабия все още не го е подкрепила публично.

Инфантино се е установил в Рабат, Мароко, откакто избухна кризата около плана му да продаде дялове от Световното първенство на частни инвеститори.

Той се опитва да убеди различни държави да излязат с изявления в негова подкрепа, но Саудитска Арабия, която дълги години е сред най-силните му поддръжници и бе определена за домакин на Мондиал 2034, се отличава с мълчанието си.

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Миналата година ФИФА откри луксозен нов офис за Африка в Рабат, а по-рано днес Инфантино свика ключовите си служители на спешна среща там в опит да спаси президентския си пост на фона на огромния натиск да подаде оставка.

Мароко е най-верният съюзник на Инфантино от избирането му преди десет години и той се отблагодари, като даде на северноафриканската страна съвместно домакинство на Световното първенство през 2030 г. Страната обаче настоява да приеме и финала на новия стадион „Хасан II“ в Казабланка, който с капацитета си от 115 000 места ще бъде най-големият футболен стадион в света след завършването си.

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Източници на „Таймс“ твърдят, че Инфантино е обещал финалът действително да се проведе там, вместо на „Сантиаго Бернабеу“ в Мадрид. Турнирът се организира съвместно от Испания, Португалия и Мароко, като три мача ще се изиграят и в Южна Америка.

Противниците на Инфантино твърдят, че всяко решение, взето от него относно финала, няма да бъде обвързващо и може да бъде променено от неговия наследник.

По-рано тази година президентът на испанската футболна федерация Рафаел Лусан настоя, че Испания „ще бъде лидер на Световното първенство през 2030 г. и финалът на този Мондиал ще бъде тук“.

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Инфантино също така избра Рабат за място на конгреса на ФИФА догодина, където се надяваше да се кандидатира без конкуренция за четвърти мандат като президент. Сега изглежда, че най-малкото ще има опонент, но ръководителите на УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатската футболна конфедерация искат той да се оттегли незабавно.

Междувременно лоялните на Инфантино сътрудници се опитват да убедят „легендите на ФИФА“ – група бивши международни играчи, на които се плаща, за да участват в събития на организацията – да подкрепят публично президента, но засега без успех.

Друг източник сподели пред „Таймс“: „Те биха се радвали известен бивш играч да излезе в подкрепа на Инфантино, но изглежда той е твърде токсичен след плана за разпродажба на Световното първенство.“

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