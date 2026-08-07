Инфантино получи силна подкрепа от Африка

Изпълнителният комитет на Африканската футболна конфедерация (КАФ) единодушно потвърди подкрепата си за президента на ФИФА Джани Инфантино в четвъртък, заемайки позиция, противоположна на колегите си от Европа, Северна Америка и Азия.

В деня, в който УЕФА обяви, че се ангажира да бойкотира бъдещи световни първенства на всички нива, докато Инфантино е на поста, висшият ръководен орган на КАФ застана на страната на президента на ФИФА в стремежа му за преизбиране през март следващата година.

КАФ обединява 54 от 211-те асоциации членки на ФИФА и представлява мощен електорален блок, който до голяма степен подкрепя Инфантино от встъпването му в длъжност през 2016 г.

🚨🚨| NEW: Football's governing bodies are in 𝐂𝐈𝐕𝐈𝐋 𝐖𝐀𝐑 over FIFA President Gianni Infantino. ⚔️🌍



CAF unanimously reconfirmed support for Infantino, directly opposing UEFA's repeated public criticism.



[@henrywinter] pic.twitter.com/UUA8VLat8D — CentreGoals. (@centregoals) August 6, 2026

„Изпълнителният комитет на КАФ единодушно препотвърди подкрепата си за президента на ФИФА Джани Инфантино и му благодари за подкрепата за африканския футбол през годините“, се казва в изявление на конфедерацията.

Президентът на КАФ Патрис Мотсепе приветства обещанието на ФИФА да преразгледа процесите, довели до полемиката, която предизвика най-острия бунт по време на мандата на Инфантино. Тогава националните федерации се оплакаха, че са били пренебрегнати относно изоставеното предложение за продажба на част от търговското бъдеще на Световното първенство.

УЕФА отново заплаши с бойкот турнирите на ФИФА заради Инфантино

„КАФ приветства и подкрепя „Съвместната актуализация“ от президента на ФИФА Джани Инфантино и генералния секретар Матиас Графстрьом“, заяви Мотсепе, но подчерта необходимостта от добро управление и прозрачност в световния футбол.

„Ние сме решени да продължим да работим заедно с ФИФА, нейните асоциации членки, другите футболни конфедерации и заинтересовани страни, за да гарантираме и спазваме най-добрите световни практики за управление, надлежен процес и прозрачност, както и да допринасяме за развитието и растежа на футбола в световен мащаб.“

Подкрепата на КАФ ще донесе известно облекчение за Инфантино, който се сблъска с почти всеобщо осъждане заради проваления си план за създаване на предприятието „ФИФА Форвард“ (ФФЕ) и продажба на търговските права на Световното първенство.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google