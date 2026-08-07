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  3. Инфантино получи силна подкрепа от Африка

Инфантино получи силна подкрепа от Африка

  • 7 авг 2026 | 07:05
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Инфантино получи силна подкрепа от Африка

Изпълнителният комитет на Африканската футболна конфедерация (КАФ) единодушно потвърди подкрепата си за президента на ФИФА Джани Инфантино в четвъртък, заемайки позиция, противоположна на колегите си от Европа, Северна Америка и Азия.

В деня, в който УЕФА обяви, че се ангажира да бойкотира бъдещи световни първенства на всички нива, докато Инфантино е на поста, висшият ръководен орган на КАФ застана на страната на президента на ФИФА в стремежа му за преизбиране през март следващата година.

КАФ обединява 54 от 211-те асоциации членки на ФИФА и представлява мощен електорален блок, който до голяма степен подкрепя Инфантино от встъпването му в длъжност през 2016 г.

„Изпълнителният комитет на КАФ единодушно препотвърди подкрепата си за президента на ФИФА Джани Инфантино и му благодари за подкрепата за африканския футбол през годините“, се казва в изявление на конфедерацията.

Президентът на КАФ Патрис Мотсепе приветства обещанието на ФИФА да преразгледа процесите, довели до полемиката, която предизвика най-острия бунт по време на мандата на Инфантино. Тогава националните федерации се оплакаха, че са били пренебрегнати относно изоставеното предложение за продажба на част от търговското бъдеще на Световното първенство.

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„КАФ приветства и подкрепя „Съвместната актуализация“ от президента на ФИФА Джани Инфантино и генералния секретар Матиас Графстрьом“, заяви Мотсепе, но подчерта необходимостта от добро управление и прозрачност в световния футбол.

„Ние сме решени да продължим да работим заедно с ФИФА, нейните асоциации членки, другите футболни конфедерации и заинтересовани страни, за да гарантираме и спазваме най-добрите световни практики за управление, надлежен процес и прозрачност, както и да допринасяме за развитието и растежа на футбола в световен мащаб.“

Подкрепата на КАФ ще донесе известно облекчение за Инфантино, който се сблъска с почти всеобщо осъждане заради проваления си план за създаване на предприятието „ФИФА Форвард“ (ФФЕ) и продажба на търговските права на Световното първенство.

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