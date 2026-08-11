Бивш национал на Казахстан: Не се съмнявам, че Кайрат може да навакса изоставането и да победи Левски

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Бившия играч на националния отбор на Казахстан, шампион и носител на Суперкупата на страната Евгений Аверченко говори пред sports.kz преди мача от квалификациите за Шампионската лига между Кайрат и Левски.

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"Много ми се искаше Кайрат да изиграе този мач не в Туркестан, а у дома в Алмати. Не се съмнявам, че и в Туркестан ще има голяма подкрепа, хората ще дойдат на стадиона и ще подкрепят отбора. Очаква ни тежък мач срещу сериозен съперник. Надявам се шампионът на Казахстан да продължи напред.

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Не се съмнявам, че Кайрат може да навакса изоставането и да победи Левски с необходимия резултат в реванша. Най-важното е реализацията на положенията. И трябва да се постараят да не допуснат гол. Кайрат може да постигне успех, благодарение на организираната игра.

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Ако мачът се играеше в Алмати, всичко щеше да бъде различно. Централният стадион щеше да бъде пълен и Кайрат щеше да получи огромна подкрепа от своите фенове. Надявам се, че и в Туркестан тимът ще получат достойна подкрепа", заяви бившият национал.

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