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Бивш национал на Казахстан: Не се съмнявам, че Кайрат може да навакса изоставането и да победи Левски

  • 11 авг 2026 | 08:12
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Слушай на живо: Кайрат - Левски

Бившия играч на националния отбор на Казахстан, шампион и носител на Суперкупата на страната Евгений Аверченко говори пред sports.kz преди мача от квалификациите за Шампионската лига между Кайрат и Левски.

Мечтата на Левски минава през пустинята и коравите казахстански шампиони
Мечтата на Левски минава през пустинята и коравите казахстански шампиони

"Много ми се искаше Кайрат да изиграе този мач не в Туркестан, а у дома в Алмати. Не се съмнявам, че и в Туркестан ще има голяма подкрепа, хората ще дойдат на стадиона и ще подкрепят отбора. Очаква ни тежък мач срещу сериозен съперник. Надявам се шампионът на Казахстан да продължи напред.

Непознатата арена, на която Левски ще пише история срещу Кайрат
Непознатата арена, на която Левски ще пише история срещу Кайрат

Не се съмнявам, че Кайрат може да навакса изоставането и да победи Левски с необходимия резултат в реванша. Най-важното е реализацията на положенията. И трябва да се постараят да не допуснат гол. Кайрат може да постигне успех, благодарение на организираната игра.

Кайрат има добра статистика на "Туркестан Арена", но допуска попадения
Кайрат има добра статистика на "Туркестан Арена", но допуска попадения

Ако мачът се играеше в Алмати, всичко щеше да бъде различно. Централният стадион щеше да бъде пълен и Кайрат щеше да получи огромна подкрепа от своите фенове. Надявам се, че и в Туркестан тимът ще получат достойна подкрепа", заяви бившият национал.

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