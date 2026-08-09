Левски пристигна в Казахстан! Жега в Туркестан

Слушай на живо: Кайрат - Левски

Отборът на Левски вече е в Туркестан. Делегацията на "сините" и групата от фенове пътуваха близо пет часа, а атмосферата на полета бе изключително приповдигната.

Ръководството, футболистите и треньорският щаб бяха в първата част на самолета, като още от излитането до самото кацане се виждаше пълна концентрация за предстоящия сблъсък от Шампионската лига.

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Жегата посрещна играчите на Хулио Веласкес. Термометрите показваха 36 градуса.

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