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  3. Гибона преди реванша на Левски: Ще се видим на следващия мач с АЕК

Гибона преди реванша на Левски: Ще се видим на следващия мач с АЕК

  • 10 авг 2026 | 15:22
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Легендата на българския футбол Божидар Искренов е сигурен в успеха на Левски срещу Кайрат Алмати в "полуфиналите" на квалификациите за Шампионска лига.

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"Очаквам Левски да направи това, което прави най-добре - да побеждава. Ще се видим на следващия мач с АЕК", каза Гибона пред финансиста Кирил Евтимов.

Българският шампион победи с 1:0 Кайрат на стадион "Георги Аспарухов", а вторник от 18 часа на "Туркестан арена" ще се опита да елиминира казахстанците. Именно гръцкият гранд АЕК е потенциалният следващ съперник на "сините" в последното квалификационно стъпало преди основната фаза на Шампионска лига.

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