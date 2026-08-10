Гибона преди реванша на Левски: Ще се видим на следващия мач с АЕК

Легендата на българския футбол Божидар Искренов е сигурен в успеха на Левски срещу Кайрат Алмати в "полуфиналите" на квалификациите за Шампионска лига.

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"Очаквам Левски да направи това, което прави най-добре - да побеждава. Ще се видим на следващия мач с АЕК", каза Гибона пред финансиста Кирил Евтимов.

Българският шампион победи с 1:0 Кайрат на стадион "Георги Аспарухов", а вторник от 18 часа на "Туркестан арена" ще се опита да елиминира казахстанците. Именно гръцкият гранд АЕК е потенциалният следващ съперник на "сините" в последното квалификационно стъпало преди основната фаза на Шампионска лига.

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