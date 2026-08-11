БФС в серия от срещи с делегати и съдии за повишаване на стандартите в Елитните групи

В навечерието на новия сезон в Елитните юношески групи Българският футболен съюз провежда серия от специализирани работни срещи с делегатите и съдиите, ангажирани с провеждането на първенствата в детско-юношеския футбол. Екип на БФС, начело с директора на направление "Развитие на детско-юношески футбол" към централата - Лъчезар Димов, посещава четирите футболни зони в страната, където провежда детайлни инструктажи със служебните лица, които ще бъдат част от организацията на срещите през сезон 2026/27.

До момента работните срещи вече се проведоха в София, Пловдив и Варна, като предстои последната от поредицата - във Велико Търново. По този начин БФС обхваща представителите на четирите зони в страната с цел въвеждането на единен подход и еднакви критерии при провеждането на срещите от Елитните юношески групи.

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Основната цел на срещите е да бъдат разяснени и уеднаквени новите изисквания към делегатите и съдиите, както и да бъдат поставени ясни стандарти за тяхната работа с акцент върху превенцията, стриктното прилагане на правилниците и осигуряването на спокойна и безопасна среда по време на футболните срещи.

Сред водещите акценти в инструктажите е стриктният контрол върху спазването на изискването всеки клуб да бъде представляван по време на официалните срещи както от старши треньор, така и от помощник-треньор. По този начин БФС цели окончателно да преустанови практиката един треньор да носи самостоятелна отговорност за група от над 25 деца - модел, който не отговаря на съвременните стандарти за качествен тренировъчен и възпитателен процес.

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Особено внимание се отделя на изграждането на по-добра футболна среда и култура в Елитните юношески групи. Стратегическата цел на Българския футболен съюз е тези първенства да задават стандарт в развитието на младите футболисти - не само като спортно-технически подготвени състезатели, но и като личности, които уважават правилата, съперника, съдиите и ценностите на играта.

В тази връзка делегатите и съдиите получиха категорични указания през сезон 2026/27 да бъдат безкомпромисни и последователни при прилагането на дисциплинарните мерки срещу всякакви прояви на агресивно поведение, вербални обиди или друго неприемливо отношение от страна на служебни лица и състезатели. БФС ще продължи да прилага политика на нулева толерантност към действия, които нарушават принципите на спортсменството и възпрепятстват създаването на здравословна среда за развитието на младите футболисти.

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С поредицата от срещи в четирите зони Българският футболен съюз затвърждава стремежа си към въвеждането на единни стандарти на работа в детско-юношеския футбол и изграждането на професионална, сигурна и възпитателна среда, в която развитието и благополучието на младите състезатели са водещ приоритет.

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