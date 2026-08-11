Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски ще довършва започнатото срещу Кайрат - на живо от Туркестан преди ключовия реванш
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. БФС в серия от срещи с делегати и съдии за повишаване на стандартите в Елитните групи

БФС в серия от срещи с делегати и съдии за повишаване на стандартите в Елитните групи

  • 11 авг 2026 | 09:25
  • 958
  • 0
БФС в серия от срещи с делегати и съдии за повишаване на стандартите в Елитните групи

В навечерието на новия сезон в Елитните юношески групи Българският футболен съюз провежда серия от специализирани работни срещи с делегатите и съдиите, ангажирани с провеждането на първенствата в детско-юношеския футбол. Екип на БФС, начело с директора на направление "Развитие на детско-юношески футбол" към централата - Лъчезар Димов, посещава четирите футболни зони в страната, където провежда детайлни инструктажи със служебните лица, които ще бъдат част от организацията на срещите през сезон 2026/27.

До момента работните срещи вече се проведоха в София, Пловдив и Варна, като предстои последната от поредицата - във Велико Търново. По този начин БФС обхваща представителите на четирите зони в страната с цел въвеждането на единен подход и еднакви критерии при провеждането на срещите от Елитните юношески групи.

Стана ясен жребият за Елитните юношески групи
Стана ясен жребият за Елитните юношески групи

Основната цел на срещите е да бъдат разяснени и уеднаквени новите изисквания към делегатите и съдиите, както и да бъдат поставени ясни стандарти за тяхната работа с акцент върху превенцията, стриктното прилагане на правилниците и осигуряването на спокойна и безопасна среда по време на футболните срещи.

Сред водещите акценти в инструктажите е стриктният контрол върху спазването на изискването всеки клуб да бъде представляван по време на официалните срещи както от старши треньор, така и от помощник-треньор. По този начин БФС цели окончателно да преустанови практиката един треньор да носи самостоятелна отговорност за група от над 25 деца - модел, който не отговаря на съвременните стандарти за качествен тренировъчен и възпитателен процес.

Академия БФС завърши първата си тренировъчна седмица
Академия БФС завърши първата си тренировъчна седмица

Особено внимание се отделя на изграждането на по-добра футболна среда и култура в Елитните юношески групи. Стратегическата цел на Българския футболен съюз е тези първенства да задават стандарт в развитието на младите футболисти - не само като спортно-технически подготвени състезатели, но и като личности, които уважават правилата, съперника, съдиите и ценностите на играта.

В тази връзка делегатите и съдиите получиха категорични указания през сезон 2026/27 да бъдат безкомпромисни и последователни при прилагането на дисциплинарните мерки срещу всякакви прояви на агресивно поведение, вербални обиди или друго неприемливо отношение от страна на служебни лица и състезатели. БФС ще продължи да прилага политика на нулева толерантност към действия, които нарушават принципите на спортсменството и възпрепятстват създаването на здравословна среда за развитието на младите футболисти.

Създават първия официален химн на детско-юношеския футбол в България
Създават първия официален химн на детско-юношеския футбол в България

С поредицата от срещи в четирите зони Българският футболен съюз затвърждава стремежа си към въвеждането на единни стандарти на работа в детско-юношеския футбол и изграждането на професионална, сигурна и възпитателна среда, в която развитието и благополучието на младите състезатели са водещ приоритет.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

11-те на Кайрат и Левски, "сините" със същия състав от първия мач

11-те на Кайрат и Левски, "сините" със същия състав от първия мач

  • 11 авг 2026 | 16:50
  • 5550
  • 15
Фланелка на Асен Чандъров беше продадена за 400 евро

Фланелка на Асен Чандъров беше продадена за 400 евро

  • 11 авг 2026 | 16:31
  • 386
  • 0
Официалният сайт на Лудогорец с нова визия

Официалният сайт на Лудогорец с нова визия

  • 11 авг 2026 | 15:42
  • 617
  • 1
Млад играч на Спартак (Варна) очаква трансфер

Млад играч на Спартак (Варна) очаква трансфер

  • 11 авг 2026 | 15:16
  • 810
  • 1
Асеновец представи новия си треньор

Асеновец представи новия си треньор

  • 11 авг 2026 | 15:00
  • 941
  • 0
Разкриване на реновирания стадион на ЦСКА носи VIP награди

Разкриване на реновирания стадион на ЦСКА носи VIP награди

  • 11 авг 2026 | 14:55
  • 4444
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Кайрат и Левски, "сините" със същия състав от първия мач

11-те на Кайрат и Левски, "сините" със същия състав от първия мач

  • 11 авг 2026 | 16:50
  • 5550
  • 15
Над 15 000 армейци вече имат билет за ЦСКА - Макаби (Тел Авив)

Над 15 000 армейци вече имат билет за ЦСКА - Макаби (Тел Авив)

  • 11 авг 2026 | 13:30
  • 9380
  • 69
Има ли сили ЦСКА 1948 да елиминира Панатинайкос?

Има ли сили ЦСКА 1948 да елиминира Панатинайкос?

  • 11 авг 2026 | 07:40
  • 13197
  • 68
Джанлоренцо Бленджини удължи договора си като селекционер на България

Джанлоренцо Бленджини удължи договора си като селекционер на България

  • 11 авг 2026 | 12:14
  • 8861
  • 7
Тръмп се хвърли да защитава Инфантино: ФИФА би допуснала ужасна грешка, ако го замени

Тръмп се хвърли да защитава Инфантино: ФИФА би допуснала ужасна грешка, ако го замени

  • 11 авг 2026 | 09:36
  • 8046
  • 38
Сериозни битки и български надежди в Шампионската лига днес

Сериозни битки и български надежди в Шампионската лига днес

  • 11 авг 2026 | 08:03
  • 11508
  • 1