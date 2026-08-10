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  3. Фенове на Левски купонясват с любима песен в Туркестан

Фенове на Левски купонясват с любима песен в Туркестан

  • 10 авг 2026 | 23:34
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Слушай на живо
Слушай на живо: Кайрат - Левски

Феновете на Левски не спират със забавленията и сериозната подготовка за мача реванш с Кайрат от третия квалификационен кръг на Шампионската лига.

Непознатата арена, на която Левски ще пише история срещу Кайрат
Непознатата арена, на която Левски ще пише история срещу Кайрат

"Сините" привърженици се събраха на популярна локация в Туркестан, а от заведението поздравиха феновете с любимите им песни, свързани с Левски.

Левски гостува в град като от приказките
Левски гостува в град като от приказките

Както е известно, футболистите на Хулио Веласкес взеха преднина от един гол на "Георги Аспарухов" с попадение на новата звезда в халфовата линия - Сержиньо.

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