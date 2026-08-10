Фенове на Левски купонясват с любима песен в Туркестан

Слушай на живо: Кайрат - Левски
Феновете на Левски не спират със забавленията и сериозната подготовка за мача реванш с Кайрат от третия квалификационен кръг на Шампионската лига.
Непознатата арена, на която Левски ще пише история срещу Кайрат
"Сините" привърженици се събраха на популярна локация в Туркестан, а от заведението поздравиха феновете с любимите им песни, свързани с Левски.
Левски гостува в град като от приказките
Както е известно, футболистите на Хулио Веласкес взеха преднина от един гол на "Георги Аспарухов" с попадение на новата звезда в халфовата линия - Сержиньо.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google