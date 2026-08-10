Фенове на Левски купонясват с любима песен в Туркестан

Слушай на живо: Кайрат - Левски

Феновете на Левски не спират със забавленията и сериозната подготовка за мача реванш с Кайрат от третия квалификационен кръг на Шампионската лига.

Непознатата арена, на която Левски ще пише история срещу Кайрат

"Сините" привърженици се събраха на популярна локация в Туркестан, а от заведението поздравиха феновете с любимите им песни, свързани с Левски.

Левски гостува в град като от приказките

Както е известно, футболистите на Хулио Веласкес взеха преднина от един гол на "Георги Аспарухов" с попадение на новата звезда в халфовата линия - Сержиньо.

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