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  3. Боримиров: Левски ще е барометърът! Няма да има продължения или дузпи

Боримиров: Левски ще е барометърът! Няма да има продължения или дузпи

  • 9 авг 2026 | 12:10
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Слушай на живо: Кайрат - Левски

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори пред репортерите на летището в София. Шампионите заминаха за Казахстан, където ще изиграят реванша срещу Кайрат в Шампионска лига. Героят от САЩ'94 изрази увереност, че "сините" ще владеят положението и във втория мач.

Левски излетя за Казахстан
Левски излетя за Казахстан

"Мисля, че сме напълно готови, предвид досегашните мачове. Показват едно постоянство в нашия отбор, смея да твърдя, че сме готови. Не смятам, че ще играят по друг начин, важното е ние как ще играем. Ние ще бъдем барометърът за този мач. Майкон е в групата, разбира се. Жегата няма да е проблем, затова пътуваме в неделя, за да имаме време да се адаптираме.

Рикардиньо пред Sportal.bg: Имам много приятели в Кайрат, но Левски е специален за мен!
Рикардиньо пред Sportal.bg: Имам много приятели в Кайрат, но Левски е специален за мен!

Искаме да надраждаме, при нас няма нищо случайно относно селекцията, всичко върви по план. Мисля, че в мачовете и играта ясно показваме надграждането. Това е благодарение на скаутите, които още зимата работят по лятната селекцията. Продължения и дузпи? Готови сме, подготвени сме, но не мисля, че ще стигнем дотам. Дай боже Левски да го чакат хубави неща, в живота няма нищо случайно, всичко е закономерно. Знаете докога е трансферният прозорец - Левски работи в тази насока. И изходящи, и входящи", заяви шефът на "сините".

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