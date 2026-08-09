Боримиров: Левски ще е барометърът! Няма да има продължения или дузпи

Слушай на живо: Кайрат - Левски

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори пред репортерите на летището в София. Шампионите заминаха за Казахстан, където ще изиграят реванша срещу Кайрат в Шампионска лига. Героят от САЩ'94 изрази увереност, че "сините" ще владеят положението и във втория мач.

Левски излетя за Казахстан

"Мисля, че сме напълно готови, предвид досегашните мачове. Показват едно постоянство в нашия отбор, смея да твърдя, че сме готови. Не смятам, че ще играят по друг начин, важното е ние как ще играем. Ние ще бъдем барометърът за този мач. Майкон е в групата, разбира се. Жегата няма да е проблем, затова пътуваме в неделя, за да имаме време да се адаптираме.

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Искаме да надраждаме, при нас няма нищо случайно относно селекцията, всичко върви по план. Мисля, че в мачовете и играта ясно показваме надграждането. Това е благодарение на скаутите, които още зимата работят по лятната селекцията. Продължения и дузпи? Готови сме, подготвени сме, но не мисля, че ще стигнем дотам. Дай боже Левски да го чакат хубави неща, в живота няма нищо случайно, всичко е закономерно. Знаете докога е трансферният прозорец - Левски работи в тази насока. И изходящи, и входящи", заяви шефът на "сините".

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