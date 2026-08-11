Петър Станич се насочва към Франция?

След проваления трансфер в Олимпиакос, полузащитникът на Лудогорец Петър Станич може да се насочи към Франция. Местните медии пишат, че сръбският национал е в радара на четири клуба от Лига 1. С най-висок процент – 75, те оценяват евентуалното му преминаване в Лориен. Следват Монако, Париж ФК и Лион, които са правили скаутски проучвания за играча. Вариант е и Марсилия, но вероятността там е твърде малка.

В Гърция очакват обрат за звездата на Лудогорец, обявиха какво пречи на трансфера

"Орлите" бяха постигнали принципна договорка с гръцкия гранд за продажбата на атакуващия халф, като сумата бе 8 милиона евро. Проблемът дойде най-вече от начина на плащането и от това, че разградчани искаха на три транша, като първият да е 4 милиона, а другите два по 2 млн. евро.

Нещо, което не се хареса на клуба от Пирея и така сделката пропадна. Очевидно е, че през лятото и след отпадането на Лудогорец от Европа доста от играчите са загубили своята мотивация и са настоявали пред ръководството за изходящи трансфери.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google