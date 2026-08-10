Кайрат - Левски за по-малко от 10 евро!

Слушай на живо: Кайрат - Левски
Интересът към двубоя между Кайрат и Левски в Туркестан е голям, а билетите за "Туркестан Арена" бяха разпродадени за кратко време. Любопитното е, че феновете в Казахстан получиха възможност да гледат сблъсъка от Шампионската лига на изключително достъпни цени. Пропуските за мача са в диапазона между 1500 и 5000 тенге, което се равнява приблизително от 2,50 до 9,20 евро.
Левски гостува в град като от приказките
Така за по-малко от 10 евро привържениците на Кайрат могат да бъдат част от голямата европейска вечер срещу Левски.