Пирин (Благоевград) се раздели с още един защитник

Пирин (Благоевград) се разделя с младия бранител Георги Коричков ,пише Пирин Спорт. Коричков играеше при орлетата със статут на аматьор.

Той е роден през 2005-та година, като влиза в правилото за юноши както за Втора лига, така и за Трета лига.

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Родом е от Сандански, а по пътя към професионалния футбол бе основен футболист на Вихрен първо при Николай Николов – Чезето, а след това и при настоящия треньор Борислав Кьосев.Коричков е преминал през академията на Левски, а освен това е бил част от Миньор (Перник), както и Славия II.

Освен като десен краен бранител, той може да играе и като централен защитник.

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