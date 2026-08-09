Сериозни проверки за левскарите в Казахстан

Слушай на живо: Кайрат - Левски

Футболистите на Левски трябваше да минат много сериозни проверки на паспортния контрол след кацането си в Казахстан. "Сините" пристигнаха в Турксетан след близо 5-часов полет, а след около 48 ч. в този град ще се проведе мачът реванш срещу Кайрат от третия квалификационен кръг на Шампионската лига.

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Тимът на Хулио Веласкес има гол преднина след първата среща в София, която беше спечелена с 1:0. Сержиньо отбеляза единственото попадение на стадион "Георги Аспарухов" във втората минута на добавеното време.

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Победителят от тази двойка ще се изправи срещу гръцкия шампион АЕК в плейофа за влизане в основната схема на ШЛ, докато загубилият ще срещне ПАОК или Андерлехт в Лига Европа.

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