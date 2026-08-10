Росен Крумов: Левски е над всички, четири тима ще диктуват правилата този сезон

Някогашното крило от славния тим на Левски в края на 80-те години на миналия век Росен Крумов бе гост в актуално студио Дерби. Крумов в момента е президент на тима от Трета лига ОФК Костинброд.

Крумов коментира представянето на Левски в първенство и Шампионската лига до този момент. Според него сините от Герена ще задържат лидерството си, но в борбата за титлата в елита силно ще спорят четири отбора – Левски, ЦСКА, Лудогорец и ЦСКА 1948.

Крумов отдаде огромната заслуга на Хулио Веласкес, който е оставен да работи на спокойствие и затова постига резултати във всички турнири.

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