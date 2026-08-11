ЦСКА готви раздяла с каре

ЦСКА готви офанзива на трансферния фронт предвид очертаващата се натоварена есен, но в Борисовата градина се планират и немалко изходящи движения, пише "Тема Спорт". "Червените" ще опитат да се разделят с поне четирима футболисти до края на лятото.

Още преди две седмици се появиха информации, че се готви чистка по фланговете, където зимните попълнения Алехандро Пиедраита и Лео Перейра тотално разочароват. Аржентинецът не попадна в групата на Христо Янев за неделния сблъсък със Септември, което е ясен знак, че треньорът не смята за разчита на него. Не е изключено Пиедраита вече да е изиграл последния си мач за ЦСКА и клубът да търси решение за неговото бъдеще.

ЦСКА праща крило под наем?

Сходна е ситуацията с още едно крило - Кевин Додай. Младежкият национал на Албания прекара пролетта като преотстъпен във Влазня, а след като проведе пълноценна лятната подготовка с ЦСКА, не е попаднал в групата нито веднъж от началото на сезона. Преди няколко седмици имаше напреднали разговори за неговото отдаване под наем, но те не се увенчаха с успех. Изглежда сигурно, че Додай няма да остане в Борисовата градина за есента.

Ненужен на ЦСКА пред трансфер в Испания

На изхода от дълго време е и Адриан Лапеня, който през миналия сезон дори бе сред капитаните на тима, но още от пролетта бе ясно, че дните му в ЦСКА са преброени. Испанецът беше свързван със Сеута от Ла Лига 2, но за момента няма развитие по подобна сделка. Не е изключено "армейците" да прекратят договора му по взаимно съгласие.

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