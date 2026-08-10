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Треньорът на Кайрат: Всеки играч на Левски би могъл да подсили нашия отбор

  • 10 авг 2026 | 19:32
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Слушай на живо: Кайрат - Левски

Старши треньорът на казахстанския Кайрат Рафаел Уразбахтин сподели очакванията си преди реванша срещу Левски от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Отборът му допусна загуба с 0:1 на стадион "Георги Аспарухов" преди седмица.

"Разбира се, всяка загуба, каквато и да е тя, оставя неприятен привкус. Момчетата бяха разочаровани от резултата в първия мач, особено като се има предвид, че допуснаха гол в самия край. Но освен разочарованието, те са и изключително мотивирани. Всички горят от желание да се реваншират у дома, да покажат по-качествен футбол и да постигнат положителен за нас резултат", коментира специалистът.

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"Не е правилно да се сравнява кой е по-слаб или по-силен - това са абсолютно различни отбори. На този етап от турнира всички съперници са достатъчно квалифицирани. Ако трябва да отбележа нещо за Левски, то те направиха много добри трансфери, съставът им беше подсилен с качествени изпълнители. Струва ми се, че всеки играч на Левски би могъл да подсили нашия отбор - там наистина играят добри футболисти", добави Уразбахтин.

Наставникът на Кайрат разкри и какъв подход ще предприеме неговият тим в предстоящия сблъсък.

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"Няма къде да отстъпваме, самата ситуация ни принуждава да играем по-активно. Ще се опитаме да действаме по-агресивно именно в атака. Ясно е, че няма да се хвърлим сляпо напред, защото съперникът има много квалифицирани и бързи играчи, способни да ни накажат. Трябва грамотно да разпределим баланса между атакуващите и отбранителните действия."

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Ето какъв терен очаква Кайрат - Левски (снимки)

"Що се отнася до състоянието на тревното покритие, все още не съм излизал и не съм го виждал. Но нашият агроном идва тук и ни увери, че то ще бъде в добро състояние", завърши треньорът.

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