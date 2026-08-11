Кайрат има добра статистика на "Туркестан Арена", но допуска попадения

Слушай на живо: Кайрат - Левски

Кайрат ще приеме Левски не в своя дом в Алмати, а на "Туркестан Арена". Място, на което отборът има прилична статистика, но допуска необичайно много попадения

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Статистиката на отбора на този стадион показва, че Кайрат има шест победи, три равенства и едно поражение. Кайрат е отбелязал 21 гола, но е допуснал 12.

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Все пак загубата от ФК Туран е през далечната вече 2021 година (3:4). Последният, изигран мач за Кайрат на този стадион е съвсем скоро.



Преди по-малко от месец Атирау приема "жълто-черните" на "Туркестан Арена", а тогава централният нападател Едмилсон отбелязва две попадения за лесната победа с 3:1 в мач от шампионата.

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