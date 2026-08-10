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Непознатата арена, на която Левски ще пише история срещу Кайрат

  • 10 авг 2026 | 19:13
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Слушай на живо: Кайрат - Левски

В град с богата история, футболът има красив дом, който носи името "Tуркeстан Арена". Той е един от символите на модерния облик на Туркестан – стадион, който съчетава модерна спортна инфраструктура с атмосферата на един от най-важните културни центрове в Казахстан.

Ето какъв терен очаква Кайрат - Левски (снимки)
Ето какъв терен очаква Кайрат - Левски (снимки)

Съоръжението е открито през 2020 година и разполага с около 7000 места. То е домакин на местния футболен клуб Туран.

Това съоръжение ще приеме битката между Кайрат и Левски. Победителят ще се класира за плейофите на Шампионската лига и ще си гарантира минимум 4.3 милиона евро само от тази битка.   

Левски прибира огромна сума, ако достигне до битката с АЕК
Левски прибира огромна сума, ако достигне до битката с АЕК

Както е известно, Кайрат домакинства в град Алмати, но поради концерт на американския рапър - Кание Уест, битката ще се проведе в Туркестан, а стадионът ще бъде пълен.   

Кайрат - Левски за по-малко от 10 евро!
Кайрат - Левски за по-малко от 10 евро!
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