Иван Кочев: Да сме търпели и концентрирани

Марица (Милево) приема утре Атлетик (Куклен). Срещата е от първия кръг на Област Пловдив от турнира за купата на България.

„Два пъти ще играем през тази седмица на нашия терен срещу Атлетик (Куклен). Познаваме се отлично. Знаем с какви футболисти разполага съперникът. Двата мача обаче ще са различни. Предстоящият е турнирен. Който е с по-добра нагласа има по-големи шансове за успех. Трябва да сме търпеливи и концентрирани. Абсурд е дори да си помислим за подценяване. Целта е ясна – да продължим напред“, коментира пред Sportal.bg Иван Кочев, треньор на Марица (Милево).

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