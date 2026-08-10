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  3. Ето какъв терен очаква Кайрат - Левски (снимки)

Ето какъв терен очаква Кайрат - Левски (снимки)

  • 10 авг 2026 | 18:25
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Слушай на живо: Кайрат - Левски

След по-малко от 24 часа Левски гостува на Кайрат в мач реванш от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Двубоят ще се играе на стадион "Туркистан Арена", а Sportal.bg видя отблизо състоянието на терена преди важния сблъсък.

Теренът е далеч от най-доброто си състояние, но няма и как да бъде по друг начин, тъй като вчера на него играха Атирау и Актобе в среща от местното първенство. Очакванията са утре трибуните на спортното съоръжение, което е с капацитет 7000 души, да бъдат пълни.

"Сините" имат гол аванс след първия сблъсък в София преди седмица. Тогава в герой за своя отбор се превърна Сержиньо, който отбеляза победното попадение в добавеното време.

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