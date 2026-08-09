Рикардиньо пред Sportal.bg: Имам много приятели в Кайрат, но Левски е специален за мен!

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Бившият нападател на Левски и Кайрат - Рикардиньо, говори пред Sportal.bg. Бразилският голаджия заяви, че "сините" са много специален отбор за него. Той заяви, че очаква страхотен сблъсък между двата състава в Шампионската лига.

"Имам много специална привързаност и към двата отбора, но Левски е много специален за мен. Имах възможността да играя за Кайрат, но това беше до голяма степен заради това, което направих в Левски. Престоят в Левски ми отвори вратите и ми даде много възможности. Тъй като напуснах Кайрат наскоро, имам повече приятели там и познавам почти целия отбор.

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В Левски повечето играчи се промениха, откакто напуснах, но привързаността, която изпитвам към клуба и феновете, е все още огромна. Мисля, че е трудно да избера фаворит, но съм сигурен, че ще бъде страхотен мач и ще бъда много доволен, който и отбор да спечели и продължи напред в Шампионската лига", заяви Рикардиньо пред Sportal.bg.

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