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  2. Ботев (Враца)
  3. Ботев (Враца) привлече играч от Сампдория

Ботев (Враца) привлече играч от Сампдория

  • 11 авг 2026 | 09:32
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Ботев (Враца) привлече играч от Сампдория

Ботев (Враца) осъществи силен входящ трансфер. Клубът от Северозапада привлече защитника Мартин Димитров, който пристига с трансфер от Сампдория. 19-годишният бранител е юноша на ЦСКА 1948, а в началото на 2025 г. беше продаден в Италия.

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"Ботев Враца подсилва отбраната си с 19-годишния централен защитник Мартин Димитров, който се присъединява към клуба с трансфер от италианския Сампдория. Високият 190 см защитник е юноша на ЦСКА 1948, откъдето прави следващата крачка в развитието си и преминава в Италия.

Официално: ЦСКА 1948 продаде защитник на Сампдория
Официално: ЦСКА 1948 продаде защитник на Сампдория

Димитров вече е футболист на Ботев и подписа договор с клуба за 3 години! Добре дошъл във Враца, Марто!", написаха "зелените".

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