Салах за грандиозното посрещане в Трабзон: Виждам такова нещо за първи път, тук съм за трофеи

Новото попълнение на Трабзонспор, египетската звезда Мохамед Салах, подписа своя договор с клуба на пищна церемония пред хиляди фенове, с което официално се обвърза с „бордо-сините“.

Хиляди привърженици заеха местата си на стадион „Папара Парк“ часове преди събитието, за да наблюдават на живо представянето на нападателя.

Феновете посрещнаха Салах, който излезе на терена заедно с президента на Трабзонспор Ертугрул Доган, с факли и дълго скандираха името му.

Доган, който се качи на трибуната заедно със Салах за церемонията по подписването, заяви в речта си: „Нека нашата световна звезда донесе късмет на общността ни. Благодаря на всеки един от вас. Благодаря ви, че дойдохте.“

Мохамед Салах започна речта си с думата „Здравейте“ на турски, след което продължи:

„Иска ми се да можех да говоря турски, но не мога. Нека изразя чувствата си така: за първи път в живота си виждам подобно посрещане. И вчера, и днес ми показахте невероятна любов. За мен това беше нещо изумително. Искам да благодаря на всички в клуба и на нашия президент. Невероятно щастлив съм да бъда тук и съм дошъл, за да печеля. Тук съм, за да нося трофеи на този клуб и нямам търпение да започна тренировки и да играя мачове с вас.“

След изявленията Салах подписа договора, който го обвързва с „бордо-сините“. След церемонията президентът Доган подари на Салах писалката, с която бе положен подписът, за спомен от този ден.

След това Салах излезе на терена, обиколи трибуните и поведе агитката в скандирания.

Египтянинът засне феновете с телефона си и извика „Навсякъде е Трабзон“, след което се снима с някои от присъстващите привърженици.

محمد صلاح : لم أشهد استقبالًا كهذا طوال حياتي. أنا سعيد للغاية بوجودي هنا. pic.twitter.com/biF7TOhwBt — Salah (@MrSalah05) August 6, 2026

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Снимки: Imago