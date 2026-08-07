Салах за грандиозното посрещане в Трабзон: Виждам такова нещо за първи път, тук съм за трофеи

Новото попълнение на Трабзонспор, египетската звезда Мохамед Салах, подписа своя договор с клуба на пищна церемония пред хиляди фенове, с което официално се обвърза с „бордо-сините“.
Хиляди привърженици заеха местата си на стадион „Папара Парк“ часове преди събитието, за да наблюдават на живо представянето на нападателя.
Феновете посрещнаха Салах, който излезе на терена заедно с президента на Трабзонспор Ертугрул Доган, с факли и дълго скандираха името му.
Доган, който се качи на трибуната заедно със Салах за церемонията по подписването, заяви в речта си: „Нека нашата световна звезда донесе късмет на общността ни. Благодаря на всеки един от вас. Благодаря ви, че дойдохте.“
Мохамед Салах започна речта си с думата „Здравейте“ на турски, след което продължи:
„Иска ми се да можех да говоря турски, но не мога. Нека изразя чувствата си така: за първи път в живота си виждам подобно посрещане. И вчера, и днес ми показахте невероятна любов. За мен това беше нещо изумително. Искам да благодаря на всички в клуба и на нашия президент. Невероятно щастлив съм да бъда тук и съм дошъл, за да печеля. Тук съм, за да нося трофеи на този клуб и нямам търпение да започна тренировки и да играя мачове с вас.“
След изявленията Салах подписа договора, който го обвързва с „бордо-сините“. След церемонията президентът Доган подари на Салах писалката, с която бе положен подписът, за спомен от този ден.
След това Салах излезе на терена, обиколи трибуните и поведе агитката в скандирания.
Египтянинът засне феновете с телефона си и извика „Навсякъде е Трабзон“, след което се снима с някои от присъстващите привърженици.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago