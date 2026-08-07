Лийдс плати рекордна сума за вратар на Манчестър Сити

Лийдс Юнайтед официално привлече вратаря Джеймс Трафърд от Манчестър Сити, поставяйки нов клубен рекорд за трансферна сума. Сделката е на стойност 40 милиона паунда, като в нея са включени и допълнителни бонуси. Тази сума надминава досегашния рекорд от 35,5 милиона паунда, платени за Жоржиньо Рютер от Хофенхайм през януари 2023 г. Трафорд подписа петгодишен договор с клуба от „Елън Роуд“.

23-годишният страж се превръща в третото ново попълнение за Лийдс това лято след Хари Уилсън и Тарик Мухаремович. Той беше основна трансферна цел за клуба, който се надява с неговото привличане да реши дългогодишните проблеми на вратарския пост.

Трансферът на Трафърд е рекорден и за британски вратар, като го нарежда на четвърто място в класацията за най-скъпи вратари в историята на футбола. Пред него са единствено Кепа Арисабалага (72 млн. паунда за Челси), Алисон (67 млн. паунда за Ливърпул) и Андре Онана (47,2 млн. паунда за Манчестър Юнайтед).

С привличането на Трафърд разходите на Лийдс за трансфери през този прозорец надхвърлят 70 милиона паунда. Очаква се този ход да отвори вратата за напускането на Лукас Пери, който ще премине в Торино под наем с опция за закупуване. Ръководството на Лийдс е готово да финализира сделката за бразилеца, тъй като вече разполага с достатъчно опции на вратарския пост. От Торино изчакват Пери да се възстанови от лека контузия, преди да финализират преминаването му. Въпреки това се очаква Лийдс да привлече още един вратар, който да бъде резерва на Трафорд.

🤩 Amazing moments with more to come! pic.twitter.com/VOlICm76B7 — Leeds United (@LUFC) August 6, 2026

Манчестър Сити си върна Трафърд миналото лято от Бърнли, като той играеше предимно в турнирните мачове и помогна на отбора да спечели Карабао Къп и ФА Къп. Сега обаче той напуска в търсене на повече игрово време, тъй като на „Етихад“ предпочитан избор е Джанлуиджи Донарума. В публикация в Инстаграм преди обявяването на трансфера Трафорд написа:

„Към всички в Манчестър Сити – мечтата ми беше да играя за първия отбор, откакто напуснах дома си на 12 години. Изключително горд съм, че постигнах това през миналия сезон, като същевременно спечелихме и два трофея. Да чуя феновете да скандират името ми беше нещо, за което мечтаех, докато растях в академията и ходех на „Етихад“. Пожелавам на клуба само най-доброто в бъдеще.“

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