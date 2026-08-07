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В ПСЖ и Ливърпул има увереност, че ще стигнат до сделка за Баркола

  • 7 авг 2026 | 10:35
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В ПСЖ и Ливърпул има увереност, че ще стигнат до сделка за Баркола

Нагласите в Пари Сен Жермен и Ливърпул са, че двата клуба ще стигнат до споразумение за трансфера на Брадли Баркола, твърди “Екип”. Французинът е основна трансферна цел на мърсисайдци, които виждат в негово лице най-подходящия заместник на Мохамед Салах. Самият играч също иска да продължи кариерата си на “Анфийлд”, като според някои информации вече дори е договорил личните си условия с английския клуб. Това обаче не означава, че трансферът ще бъде финализира скоро, тъй като двата клуба в момента се разминават по отношение на цената на Баркола. ПСЖ иска за него минимум 150 милиона евро, докато Ливърпул няма намерение да преминава границата от 120 милиона.

Според информациите парижани са посочили като довод скорошните рекордни трансфери на Морган Роджърс в Челси и Елиът Андерсън в Манчестър Сити. От “Анфийлд” обаче настояват, че тези сравнения не са релевантни, защото в посочените случаи става дума за трансфери между клубове от Премиър лийг.

Преговорите продължават, като според “Екип” скоро самият президент на ПСЖ Насер Ал-Хелаифи ще проведе разговор с хора от ръководството на Ливърпул, с които поддържа много добри отношения. Фактът, че и двата клуба споделят миноритарен акционер в лицето на инвестиционната компания “Арктос”, също би могъл да улесни диалога.

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