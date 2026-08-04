Противниците на Инфантино подготвят решителни действия срещу него, няма да се примирят, докато не подаде оставка

Президентът на ФИФА Джани Инфантино е изправен пред заплахата да бъде „парализиран“ от УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатската футболна конфедерация (АФК), ако откаже да се оттегли от поста си, съобщават някои от водещите спортни медии в Европа, съобщава "Таймс".

Според информациите лидерите на трите конфедерации са сформирали съюз, чиято цел е да свали от власт Джани Инфантино. Инфантино отчаяно се опитва да си осигури подкрепа от старата си властова база след провала на плана му да продаде дял от Световното първенство на частни инвеститори. Сега швейцарецът е подложен на силен натиск от опонентите си да подаде оставка.

Opponents plan to 'paralyse Fifa' to force Infantino's resignation



Fifa president's rivals intend to impose a 'governance boycott' and are prepared to form new international competitions if the Swiss remains in position



✍️ @martynziegler https://t.co/wmyv3bXixc — Times Sport (@TimesSport) August 3, 2026

Ръководителите на УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатската футболна конфедерация са наистина решени да отстранят Инфантино. Източници твърдят, че те са подготвили редица стратегии, които да приложат, ако той настоява да остане на власт и да се кандидатира за четвърти мандат през март.

Опонентите на Инфантино планират да наложат „управленски бойкот“, като откажат да участват в заседанията на съвета или комисиите на Фифа, както и да ратифицират решенията на световната централа. Те са готови и да създадат конкурентни международни турнири. УЕФА разполага с готов проект за глобална Лига на нациите, поръчан през 2017 г., но така и неизползван. Това на практика ще представлява алтернативно Световно първенство.

Plot to 'paralyse' Gianni Infantino: FIFA president's opponents 'form alliance to stage their own international tournaments if he refuses to step down' after World Cup sell-off disgrace https://t.co/J0e2anSVrE — Daily Mail (@DailyMail) August 3, 2026

56-годишният Инфантино е успял да си осигури едва 15 декларации за подкрепа от 211-те страни членки, откакто „Таймс“ разкри новината за планираната разпродажба във вторник. Това засили призивите Инфантино да се оттегли преди изборите.

Един от източниците коментира пред "Таймс": „Всички са твърдо решени, че той трябва да си тръгне, а ако не го направи, ще предприемем всички необходими стъпки, за да го отстраним от власт. Това включва и бъдещи международни състезания – дали големите южноамерикански държави биха предпочели да играят срещу Франция или Испания, или срещу Ливан или Джибути? Всички са много решени, вече няма връщане назад“.

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RMC Sport пък пише, че УЕФА се готви за офанзива по време на мача за Суперкупатата на Европа между Пари Сен Жермен и Астън Вила, който е през следващата седмица. Президентът на европейската футболна асоциация Александър Чеферин ще проведе серия от разговори за бъдещето на световния футбол, като Насер Ал-Хелайфи ще бъде в центъра на преговорите.

Именно президентът на ПСЖ е спряган като един от възможните кандидати, които да бъдат изправени срещу Инфантино, макар и засега да се смята, че това е малко вероятно да се случи. Тези срещи трябва да внесат повече яснота относно контраатаката, която европейската институция възнамерява да предприеме, за да принуди Джани Инфантино, президентът на ФИФА, да напусне поста си.

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Междувременно TalkSport пък съобщава, че УЕФА в момента оказва натиск върху Асоциацията на европейските клубове, чийто председател е Насер ал-Хелайфи, да бойкотира следващото Световно клубно първенство през 2029 г., организирано от ФИФА.

Редица европейски асоциации, включително тези на Англия и Уелс, оттеглиха писмата си за подкрепа за преизбирането на Инфантино след скандала с плана му за продажба на дялове от Световното първенство. Сърбия, Швеция и Финландия също публично оттеглиха подкрепата си, въпреки че Мароко, Катар, Ливан, Кувейт и Шри Ланка бяха сред тези, които подкрепиха Инфантино.

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