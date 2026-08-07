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Бонучи ще помага на Манчини за възраждането на Италия

  • 7 авг 2026 | 10:31
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Леонардо Бонучи ще бъде част от треньорския щаб на Роберто Манчини в националния отбор на Италия, потвърдиха от Италианската футболна федерация, след като бе обявен пълният списък на екипа.

Манчини наскоро бе върнат начело на държавния състав след хаотичен период за „адзурите“ и италианската централа. Той ще бъде подпомаган още от Габриеле Ориали като тийм мениджър. Световният шампион от 1982 година беше технически директор в Интер, докато Манчини бе старши треньор там, а също така е работил като тийм мениджър италианския национален отбор под ръководството на Манчини и Антонио Конте между 2014 и 2023 година.

Алберто Болини ще продължи да бъде помощник-старши треньор на тима. 60-годишният специалист участва в структурата на „адзурите“ и младежките им селекции от 2019-а насам.

Екипът ще включва още Антонио Галярди и Масимо Макароне, а Марко Рокати и Кристиано Лупатели ще бъдат съответно треньор и помощник-треньор на вратарите на Италия.

Джакомо Чечи и Марко Монтини бяха потвърдени като кондиционни треньори, а Ренато Балди и Кристиан Вентурини стават главни анализатори на Италия.

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