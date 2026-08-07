Барселона отправи първата си оферта към Манчестър Сити за Родри

След като вчера стана ясно, че халфът на Манчестър Сити Родри е взел решението да продължи кариерата си в Барселона, каталунският клуб веднага е отправил и първата си оферта към “гражданите”. Според “Спорт” предложението е било на стойност 45 милиона евро плюс допълнителни 10 милиона под формата на бонуси. От “Етихат Стейдиъм” очаквано са отхвърлили тази оферта, като според източника Сити иска минимум 65 милиона евро за носителя на “Златната топка”.

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На “Камп Ноу” са спокойни, защото вече имат “да” от самия играч, чийто договор със Сити изтича през следващото лято. Каталунците смятат, че в момента няма друг клуб, който да отправи оферта, след като испанецът обърна гръб на Реал Мадрид. Според “Спорт” в Барселона са си поставили таван от 50 милиона евро като фиксирана сума. Към тях могат да бъдат добавени още десетина милиона под формата на бонуси, но не и повече.

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Клубът вече е договорил личните условия на Родри, а неговият агент призна, че световният шампион е избрал именно Барселона.

“От уважение към Реал Мадрид, тъй като тяхното поведение беше класа, Родри ги информира за решението си да се присъедини към Барса”, заяви Пабло Баркеро.

🚨🔵🔴 BREAKING: Rodri’s agent confirms he’s picked Barcelona over Real Madrid.



“Out of respect for Madrid, as they have been class, Rodri informed them that his decision is to join Barça”, quotes from his agent Barquero reported by @ellarguero.



Personal terms, 100% agreed. 🫱🏻‍🫲🏼 pic.twitter.com/JIwONCN8lC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2026

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