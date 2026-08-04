Матеус е поредният с остра критика към Инфантино

Легендата на германския футбол Лотар Матеус отправи сериозни критики към президента на ФИФА Джани Инфантино, насочени както към плановете му за инвестиции, така и към избора на Саудитска Арабия за домакин на Световното първенство през 2034 г.

Бившият селекционер на България изрази възмущението си от намерението на Инфантино да продаде част от правата на Световното първенство на частни инвеститори. В своя колонка за „Sky“ Матеус определи идеята като абсурдна.

"He chose one of the 𝐰𝐨𝐫𝐬𝐭 possible timings ever for his plans. Besides, to me, there's hardly anything more absurd than this idea." 👊



Germany legend Lothar Matthäus didn't hold back on Infantino's failed plans to sell World cup rights to private investors 🤬 pic.twitter.com/ZzovIKoFmD — DW Sports (@dw_sports) August 4, 2026

„Той избра един от най-лошите моменти за плановете си. Според мен няма нищо по-абсурдно от тази идея“, написа световният шампион от 1990 г. „Инфантино със сигурност е правил и хубави неща в миналото и не всичко е лошо по време на мандата му, въпреки че винаги е ставало въпрос за пари. Но сега отиде твърде далеч. Или е бил лошо посъветван, или въобще не е потърсил съвет.“

Плановете на Инфантино за продажба на правата предизвикаха огромни протести, включително заплаха от УЕФА за бойкот на бъдещи Мондиали. В резултат на това ФИФА оттегли предложението си.

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Освен това Матеус разкритикува и подкрепата на Инфантино за кандидатурата на Саудитска Арабия за домакин на Мондиал 2034. На 31 октомври президентът на ФИФА обяви, че това е единствената подадена оферта, което на практика гарантира домакинството на страната.

„Когато става въпрос за пари, ФИФА е готова да загърби всички си принципи. Спортът е важен, но не е чак толкова важен, че за пари да изоставиш своите ценности“, заяви Матеус пък пред „Билд“. „Имаше толкова много критики към Катар, а сега Инфантино иска да даде Световното първенство на следващата страна, която е толкова критикувана“, добави германецът. „Надявам се, че хората във ФИФА ще променят мнението си и ще видят колко много вреди нанасят на футбола.“

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Мондиал 2030 пък ще бъде в Мароко, Испания и Португалия, като три мача ще се изиграят в Аржентина, Парагвай и Уругвай.

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