Артета уверил Винисиус, че ще бъде в центъра на целия проект

Мениджърът на Арсенал Микел Артета лично се захванал с мисията да допринесе за мащабния трансфер на Винисиус. Според “Ас” испанецът е уверил звездата на Реал Мадрид, че от следващия сезон целият проект ще се гради основно около бразилеца. Това е статут, който той със сигурност не може да получи в настоящата ситуация на “Сантиаго Бернабеу”.

Посланието е стигнало да бразилеца, но тепърва ще се разбере какво ще съобщи Винисиус на ръководството на Реал Мадрид. Днес бразилецът се завръща в клубната база, за да поднови тренировки след Световното първенство. Футболистът трябва да обяви съвсем скоро какво ще е неговото решение - да подпише нов договор с кралския клуб, да поиска трансфер в Арсенал още сега или да си тръгне като свободен агент през следващото лято, когато ще има много възможности. Ако спортният директор на Арсенал Андреа Берта получи зелена светлина, той ще започне конкретна работа по осъществяването на трансфера, който според “Ас” може да достигне обща стойност от близо 150 милиона евро.

📸🇧🇷Vinicius Jnr returns after Summer Break ! 😍



Jose Mourinho see him as a Key figure ahead of the Upcoming Season.



His contract situation is set to be finalized this week. pic.twitter.com/7txhQ2gbiJ — MatchDay Central (@MatchDCentral) August 3, 2026

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