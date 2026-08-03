Стана ясно защо се бави трансферът на Диоманде в Реал Мадрид

Официализирането на трансфера на Ян Диоманде в Реал Мадрид се отлага заради конфликт между мениджърски компании, който вече е достигнал до ФИФА. Спорът е между „Максидел Мениджмънт“ и „Рок Нейшън“, мултинационалната компания на рапъра Джей-Зи, която в момента представлява играча.

Според „Марка“, „Максидел“, която посредничи при трансфера на котдивоареца от Леганес в Лайпциг миналата година, е подала жалба до ФИФА за предполагаемо нарушаване на договора, тъй като Реал Мадрид е договорил привличането му с „Рок Нейшън“. Този спор не е просто вътрешен въпрос между агенции и може пряко да повлияе на регистрацията на крилото, тъй като ФИФА може да блокира Международния трансферен сертификат (ИТС), докато ситуацията не бъде разрешена.

Реал Мадрид, който не е знаел за тази ситуация, се счита за непричастен към проблема и е уверен, че правото ще бъде на негова страна. Въпреки това, докато процесът тече, клубът очаква решение. Една от възможностите е получаването на временен лиценз за играча, който да позволи регистрацията му, докато се разреши спорът, засягащ част от общата стойност на операцията.

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Припомняме, че всички останали аспекти на трансфера са почти финализирани, включително сумите, които трябва да бъдат платени на Лайпциг, необходимата документация и новият договор на футболиста с мадридския отбор.

ФИФА е известна със строгите си регулации относно практиките на агентите и вече анализира жалбата. Световната футболна организация може да забави или, в крайни случаи, да откаже регистрацията на играч, ако има открит спор относно правата му за представителство. За клубовете е от решаващо значение да има яснота, тъй като плащането на комисиони на грешен агент може да доведе до санкции.

В центъра на тази задкулисна битка е промяната в представителството на Диоманде. Играчът, който беше една от звездите на „Максидел“, преди няколко месеца избра да се присъедини към „Рок Нейшън“, агенция със силно присъствие във футбола, особено в Бразилия, където управлява кариерите на Винисиус Жуниор и Ендрик.

„Максидел“ от своя страна държи да поддържа в профила си в Инстаграм снимка от подписването на договора на Диоманде с Лайпциг, на която играчът е до Жан Марсиал Лопо, главния агент на компанията. Именно на „Максидел“ германският клуб е дал разрешение да преговаря за младия нападател.

Приближаването на Диоманде до „Рок Нейшън“ стана очевидно по време на ваканцията му в САЩ след Световното първенство. Африканският талант посети офисите на компанията в Ню Йорк и беше поканен на шоу на Джей-Зи на стадиона на Янките, където беше посрещнат от Майкъл Йормарк, президент на международния спортен отдел на компанията. Рапърът вече беше поздравил играча топло преди мач между Бразилия и Кот д'Ивоар по време на Световното първенство.

Докато Реал Мадрид очаква бързо разрешаване на този проблем, самият Диоманде остава в Лайпциг, вече с мисли за завръщане в испанската столица.

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Снимки: Gettyimages