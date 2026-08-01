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  3. Получи ли Реал добър знак? Диоманде няма да пътува с Лайпциг

Получи ли Реал добър знак? Диоманде няма да пътува с Лайпциг

  • 1 авг 2026 | 23:10
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Получи ли Реал добър знак? Диоманде няма да пътува с Лайпциг

Ян Диоманде няма да пътува с РБ Лайпциг до Австрия за предсезонния подготвителен лагер на тима. Германският клуб продължава да преговаря с Реал Мадрид за трансфера на крилото от Кот д'Ивоар.

От РБ Лайпциг настояват, че 19-годишният талант няма да пътува със съотборниците си, защото се чувства зле и отсъствието му не е свързано с бъдещето му. Старши треньорът Мартин Демикелис заяви пред Sky Germany, че състезателят му е болен, което е истинската причина да не отпътува.

Реал предложи 120 млн евро за Диоманде, но РБ Лайпциг иска около 130 млн. Тепърва предстои да се разбере в каква посока ще потегли и дали ще завърши една от големите трансферни саги за летния трансферен прозорец на 2026 г.

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