Тотнъм готов да извади сериозна сума за Осимен

Тотнъм е свързван с амбициозен ход за привличането на централния нападател на Галатасарай, Виктор Осимен. Според информациите „шпорите“ са отправили първоначални запитвания на стойност между 50 и 55 милиона паунда, но турският шампион настоява за сума, близка до 65 милиона паунда. Тази цена изглежда реалистична, като се имат предвид дългият договор на нападателя и неговата ключова роля в Истанбул, разкрива „Caughtoffside“.

Тотнъм се нуждае от надежден голмайстор, тъй като бъдещето на Ричарлисон остава несигурно, а Доминик Соланке не е разрешил напълно проблемите на тима пред гола. Привличането на експлозивна и агресивна „деветка“ би дало на Де Дзерби естествен фокус в неговата система, основана на владеенето на топката.

Източници, близки до агентските среди, са разкрили , че Тотнъм е получил одобрение да започне официални преговори и вярва, че личните условия на играча няма да представляват сериозна пречка.

Нигерийският национал отбеляза 41 гола и направи 10 асистенции в 52 мача за турския гранд през миналия сезон – статистика, която обяснява защо Де Дзерби го смята за трансформиращ трансфер. Селекционерът на Нигерия, Ерик Шел, дори нарече Осимен „най-добрият нападател в света“. Към момента няма официално запитване или директен контакт между Тотнъм и Галатасарай.

Де Дзерби разкри, че Тотнъм подготвя нова “бомба” на трансферния пазар

„Шпорите“ вече инвестираха сериозно в състава си, което прави поемането на още един огромен финансов ангажимент е трудно без осъществяването на значителни продажби. Конкуренцията може да се окаже решаваща. Нуждата на Тотнъм от нов нападател може да зависи до голяма степен от бъдещето на Ричарлисон.

„Гардиън“ съобщава, че Де Дзерби иска бразилецът да остане, но признава, че самият играч не е изяснил намеренията си. Тъй като договорът му изтича след по-малко от година, евентуална негова раздяла може да освободи както място в състава, така и да създаде спешна нужда от негов заместник.

Манчестър Юнайтед, Челси и Атлетико Мадрид също са свързвани със звездата на Галатасарай, което може да повиши цената му и да отслаби преговорната позиция на Тотнъм. Осимен би бил изключително подходящ от тактическа гледна точка, предлагайки скорост, преса и безпощаден завършващ удар. Въпреки това „шпорите“ трябва да бъдат предпазливи. Сделка за около 60 милиона паунда би изглеждала изключително добра, но плащането на над 100 милиона след вече скъп трансферен прозорец може да постави твърде голям натиск върху едно-единствено попълнение.

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