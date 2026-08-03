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  3. Бенфика и Бешикташ са сред възможните противници на ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите

Бенфика и Бешикташ са сред възможните противници на ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите

  • 3 авг 2026 | 09:45
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ЦСКА 1948 вече знае кои са потенциалните му съперници за плейофния кръг на Лигата на конференциите. Жребият за последния квалификационен етап на турнира ще бъде изтеглен днес от 15:00 часа.

Голямо гръцко нашествие на следващото домакинство на ЦСКА 1948 в Европа
Голямо гръцко нашествие на следващото домакинство на ЦСКА 1948 в Европа

Преди да мисли за следващото препятствие в Европа обаче, тимът на Сашо Александров е изправен пред изключително тежко предизвикателство. "Червените" трябва да елиминират гръцкия гранд Панатинайкос в третия квалификационен кръг, за да си осигурят място в плейофите на третия по сила европейски клубен турнир. Макар задачата да изглежда нелека, в ЦСКА 1948 ще се надяват да поднесат изненадата и да продължат европейския си поход.

В предварителните пресявки ЦСКА 1948 попадна в група 1 и потенцителните противници на столичани са:

Победителят от двойката: Апоел (Тел Авив) - ГКС Катовице

Загубилият от двойката: Бенфика - Хартс

Загубилият от двойката: Храдец Кралове - Бешикташ

Победителят от двойката: ХИК - Мъдъруел

Победителят от двойката: Валур - Нордселанд

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