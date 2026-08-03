Бенфика и Бешикташ са сред възможните противници на ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите

ЦСКА 1948 вече знае кои са потенциалните му съперници за плейофния кръг на Лигата на конференциите. Жребият за последния квалификационен етап на турнира ще бъде изтеглен днес от 15:00 часа.
Голямо гръцко нашествие на следващото домакинство на ЦСКА 1948 в Европа
Преди да мисли за следващото препятствие в Европа обаче, тимът на Сашо Александров е изправен пред изключително тежко предизвикателство. "Червените" трябва да елиминират гръцкия гранд Панатинайкос в третия квалификационен кръг, за да си осигурят място в плейофите на третия по сила европейски клубен турнир. Макар задачата да изглежда нелека, в ЦСКА 1948 ще се надяват да поднесат изненадата и да продължат европейския си поход.
В предварителните пресявки ЦСКА 1948 попадна в група 1 и потенцителните противници на столичани са:
Победителят от двойката: Апоел (Тел Авив) - ГКС Катовице
Загубилият от двойката: Бенфика - Хартс
Загубилият от двойката: Храдец Кралове - Бешикташ
Победителят от двойката: ХИК - Мъдъруел
Победителят от двойката: Валур - Нордселанд