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Манчестър Юнайтед отново се насочва към защитник на Арсенал

  • 3 авг 2026 | 05:34
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Манчестър Юнайтед отново се насочва към защитник на Арсенал

Манчестър Юнайтед отново е насочил вниманието си към защитника на Арсенал Майлс Люис-Скели. Младокът от известно време е свързван с интерес от страна на "червените дяволи", който изглежда все по-сериозен.

19-годишният футболист започна като титуляр за Арсенал при загубата във финала на Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен и се доказа като ключова фигура за мениджъра Микел Артета в края на сезона, въпреки че в началото на кампанията не получаваше много шансове за изява. Въпреки това той може и да напусне "Емиратс" през това лято.

„Артилеристите“ вече постигнаха споразумение с Нюкасъл за трансфера на Бруно Гимараеш и също така преследват Винисиус Жуниор от Реал Мадрид. Според медиите клубът ще се стреми да балансира финансите си след потенциални разходи от над 200 милиона паунда. Именно това може да принуди ръководството да се раздели с играч като Люис-Скели.

Левият бек остава високо ценен на „Емиратс“, като се твърди, че Арсенал го оценява на около 50 милиона паунда. Въпреки това, тъй като Юнайтед е пряк конкурент в Премиър лийг, лондончани може да поискат и по-висока сума.

След като си осигури услугите на Андрей Сантос и Юри Тилеманс, мениджърът на Юнайтед Карик проявява сериозен интерес към Люис-Скели. Младият играч може да се окаже перфектният заместник на Люк Шоу, който миналия месец навърши 31 години.

Рикардо Калафиори и Пиеро Инкапие бяха предпочитани от Микел Артета пред Люис-Скели на позицията ляв бек, което може да накара младия талант да смята, че игровото му време през следващия сезон ще бъде ограничено. Това е още една причина той да обмисли сериозно евентуално предложение от страна на "червените дяволи".

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Снимки: Gettyimages

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