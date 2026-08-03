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Приятелката на Мбапе плаши със съд за неверни публикации

  • 3 авг 2026 | 00:59
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Приятелката на Мбапе плаши със съд за неверни публикации

Испанската актриса Естер Експосито, след месеци мълчание, реши публично да реагира на неверните информации, които се разпространяват за личния ѝ живот. Партньорката на френската футболна звезда Килиан Мбапе определи слуховете като атака срещу достойнството ѝ и е готова да разреши ситуацията по съдебен път.

Двойката потвърди връзката си малко преди тазгодишното Световно първенство. Въпреки че се опитва да пази личния си живот от публичността, 26-годишната актриса публикува изявление в Инстаграм, в което реши да изясни нещата.

„През последните месеци, и особено през изминалите дни, се разпространяват неверни информации за личния ми живот. Това няма нищо общо с реалността, нито с това коя съм всъщност“, написа приятелката на Килиан Мбапе.

В изявлението си тя подчерта, че неверните твърдения са преминали границата на поносимото. „Абсурдните слухове са атака срещу връзката между двама души и накърняват достойнството ми. Не всичко е приемливо и този път чувствам нужда да поставя граница и да предприема правни действия“, добави Естер Експосито.

Напоследък медиите усилено спекулираха за раздялата ѝ с нападателя на Реал Мадрид. Освен това в социалната мрежа X се разпространяваха изображения, създадени от изкуствен интелект, които показваха Експосито и Мбапе с други партньори. Затова тя призова последователите си да не вярват на всичко, което виждат в интернет.

Актрисата се сблъска с неверни информации още в началото на връзката си със звездния нападател. Разпространяваха се слухове, че тя изобщо не е познавала Килиан Мбапе преди това, което по-късно тя категорично отрече.

„Разбира се, че знаех кой е. Това е онзи тип глупости, които хората си измислят. Онзи тип глупости, които хората качват в социалните мрежи. Не е вярно“, заяви испанката. Преди Световното първенство обаче тя призна, че изобщо не разбира от футбол.

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