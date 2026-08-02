Страхотен жест на Кукурея му спечели много позитивни коментари в социалните мрежи

Испанският национал Марк Кукурея със сигурност не е харесван от всички футболни фенове, но напоследък имиджът му е повече от позитивен. С трогателната история, че световният и европейски шампион поддържа така характерната си къдрава коса заради сина си Матео, който се сблъсква с разстройство от аутистичния спектър, както и с чувството си за хумор, новото попълнение на Реал Мадрид печели все повече привърженици.

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Сега дойде и ново доказателство за скромността и позитивното поведение на защитника.

След като триумфира със световната титла с Испания, каталунецът вече организира преместването си в испанската столица, където ще носи екипа на Реал Мадрид. Преди това обаче той подари незабравим момент на един от работещите в 50-хилядния английския град Хоршъм, намиращ се на около 31 мили югозападно от Лондон.

Marc Cucurella let his postman wear his World Cup winner's medal 😂📭



"Had the pleasure of chatting with local World Cup winner Marc Cucurella while delivering his post today," postman Gary said.



"He's a very nice, down-to-earth guy. He let me hold his winner's medal. I reckon… pic.twitter.com/0daR342mjw — 433 (@433) August 1, 2026

По време на една от последните си доставки до дома на Кукурея, местният пощальон Гари си тръгна със спомен, който трудно ще забрави. След кратък разговор испанецът му позволил да подържи и да сложи златния медал на футболиста от Световното първенство. Впоследствие служителят сподели преживяването си в социалните мрежи на град Хоршъм, като не спести добрите си думи.

„Имах удоволствието да си поговоря с местния носител на Световната купа, Марк Кукурея, докато му доставях пощата днес. Много симпатичен и земен човек. Той ми позволи да подържа медала му. Мисля, че съм първият англичанин, докоснал медал на световен шампион от 60 години насам“, заяви Гари.

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Постъпката на футболиста предизвика вълна от позитивни коментари в социалните мрежи. Някои от потребителите дори изразиха съжаление, че испанецът вече няма да бъде техен съсед.

Кукурея не пропуска да влезе в заглавията на медиите, като наскоро изпълни обещанието си и си направи татуировка с лицето на селекционера на Испания Луис де ла Фуенте.

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Снимки: Gettyimages