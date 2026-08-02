Беше трансферна бомба на “Емиратс” преди година, а вече е ненужен и ще отпътува към Евертън

Евертън постигна принципно споразумение да привлече Кристиан Ньоргор от Арсенал срещу сума от около 7 млн паунда, съобщава Дейвид Орнстайн. Ако сделката бъде формализирана, 32-годишният датски полузащитник ще премине медицински прегледи следващата седмица, преди да завърши трансфера си в Мърсисайд.

🚨🔵 Everton agree deal to sign Christian Norgaard from Arsenal, here we go! 🫱🏻‍🫲🏼



The midfielder agrees to move and Arsenal receive £7m from #EFC, all set for medical, as @David_Ornstein @_pauljoyce report.



Arsenal now set to accelerate and close Bruno Guimarães deal asap. 💥 pic.twitter.com/nERAAVkKvO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2026

Той ще стане четвъртото нов попълнение на Евертън за лятото след пристигането на Хейдън Хакни от Мидълзбро и постоянните сделки за Тайрик Джордж и Мерлин Рол, които бяха под наем при “карамелите” миналия сезон, съответно от Челси и Фрайбург.

Арсенал официално обяви третото ново попълнение

Привличането на Ньоргор идва след напускането на Идриса Гей като свободен агент. Датският национал се присъедини към клуба от северния Лондон миналото лято от Брентфорд за 10 млн паунда. Ньоргор записа 20 мача за отбора на Микел Артета във всички турнири.

Евртън се раздели Идриса Гей

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