Здрав сблъсък между Спартак (Варна) и Локо (Пд) в дебюта на Ясен Петров

Спартак (Варна) и Локомотив (Пловдив) се изправят един срещу друг в двубой от третия кръг на efbet Лига. Срещата на “Коритото” стартира в 21:15 часа, а главен съдия ще бъде Никола Попов.

Последната седмица беше доста турбулентна за “соколите”. В миналия кръг те успяха да постигнат категорична победа с 3:0 над градския съперник Черно море и за първи път от над 20 години се наложиха над “моряците” като гости. Няколко дена след това обаче се разбра, че старши треньорът Гьоко Хаджиевски напуска клуба. На мястото на любимеца на феновете застана Ясен Петров, за когото днешния мач ще бъде дебют.

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Иначе Спартак стартира доста добре новата кампания. Освен победата над Черно море те направиха и хикс с бронзовия медалист от миналия сезон ЦСКА 1948 (2:2). Сега пред варненци идва още едно сериозно предизвикателство в лицето на Локомотив.

За Спартак в игра ще се завърнат Димо Кръстев и Ахмед Ахмедов. Джонатан Хуртадо също ще е опция пред Ясен Петров след претърпяно наказание, а халфът Хосе Буа вече има уредени документи. Аут за днешния мач е Закария Тиндано, а голмайсторът Георг Стояновски е пред трансфер и също едва ли ще вземе участие в днешния двубой.

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Локомотив от своя страна не стартира по перфектен начин сезона след загуба на старта от Лудогорец. Миналия кръг обаче “смърфовете” победиха Септември (София) и добавиха първи точки в актива си през новата кампания.

През седмицата пловдивчани представиха две нови попълнения. Към отбора се присъединиха десния краен бранител Дилал Али и централният защитник Матеус Брито. И двамата ще бъдат на линия за днешния мач. Освен това старши треньорът Душан Косич е дал зелена светлина за привличането на 17-годишният италиански халф с български корени Франческо Тодор Калия. Все още обаче той не е представен като ново попълнение.

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През миналия сезон Спартак и Локомотив премериха два пъти сили помежду си. В първия случай във Варна “смърфовете” излязоха победители с 2:1. Вторият мач на “Лаута” завърши 1:1.

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