Трансферът се пече! Винисиус е приел офертата на Арсенал

Английският шампион Арсенал се е споразумял за условията по личния договор с бразилския нападател на Реал Мадрид Винисиус Жуниор, твърди един от най-популярните фенски профили на "топчиите" в социалните мрежи HandofArsenal, който е смятан за надежден източник на информация, свързана с клуба.

Ръководството на лондончани скоро ще отправи оферта към испанския гранд, но размерът на трансферната сума не се разкрива.

🚨 𝐌𝐀𝐉𝐎𝐑 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Arsenal Football Club have agreed personal terms in principle with Vinícius Júnior. Roc Nation will now enter negotiations with Real Madrid armed with a monstrous offer from the English champions. 🔥



Over to you, Vinícius Júnior. 👀⏳ pic.twitter.com/LXeETn2HYv — AFTV (@AFTVMedia) July 31, 2026

Арсенал е готов да предложи на Винисиус рекордна заплата в историята на клуба. Възнаграждението на крилото в Реал Мадрид е около 400 000 паунда на седмица, но “топчиите” са склонни да му плащат двойно повече.

В Реал Мадрид са изнервени от ситуацията и най-вече от това, че Винисиус още не е подновил договора си. Ако не приеме последната оферта, която получи, той ще бъде продаден до края на трансферния прозорец.

Реал Мадрид е поставил ултиматум на Винисиус

Очаква се мениджърската агенция на бразилеца да окаже сериозен натиск върху Реал Мадрид, използвайки като основен коз огромната заплаха, предлагана от Арсенал.



В същото време, президентът на "белите" Флорентино Перес опроверга информациите, че Винисиус се е договорил с Арсенал.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Florentino Perez has again confirmed that Vinicius Junior will not leave Real Madrid despite all the news that Vinicius has agreed personal terms with Arsenal.



"I call his [Vinicius] agent to ask if this was true but he said it's not true so, I am sticking… pic.twitter.com/KcfRmUyurL — David Ornside (@David_Ornside) July 31, 2026

"Говорих с неговия агент, за да го попитам вярно ли е. Той ми каза, че няма нищо подобно", коментира босът на испанския гранд.

Винисиус се присъедини към кралския клуб през лятото на 2018 година и има договор до края на следващия сезон. Той е отбелязал 128 гола и е записал 100 асистенции в 375 мача във всички турнирис екипа на Реал Мадрид.

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