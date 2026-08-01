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Трансферът се пече! Винисиус е приел офертата на Арсенал

  • 1 авг 2026 | 01:13
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Трансферът се пече! Винисиус е приел офертата на Арсенал

Английският шампион Арсенал се е споразумял за условията по личния договор с бразилския нападател на Реал Мадрид Винисиус Жуниор, твърди един от най-популярните фенски профили на "топчиите" в социалните мрежи HandofArsenal, който е смятан за надежден източник на информация, свързана с клуба.

Ръководството на лондончани скоро ще отправи оферта към испанския гранд, но размерът на трансферната сума не се разкрива.

Арсенал е готов да предложи на Винисиус рекордна заплата в историята на клуба. Възнаграждението на крилото в Реал Мадрид е около 400 000 паунда на седмица, но “топчиите” са склонни да му плащат двойно повече.

В Реал Мадрид са изнервени от ситуацията и най-вече от това, че Винисиус още не е подновил договора си. Ако не приеме последната оферта, която получи, той ще бъде продаден до края на трансферния прозорец.

Реал Мадрид е поставил ултиматум на Винисиус
Реал Мадрид е поставил ултиматум на Винисиус

Очаква се мениджърската агенция на бразилеца да окаже сериозен натиск върху Реал Мадрид, използвайки като основен коз огромната заплаха, предлагана от Арсенал.

В същото време, президентът на "белите" Флорентино Перес опроверга информациите, че Винисиус се е договорил с Арсенал.

"Говорих с неговия агент, за да го попитам вярно ли е. Той ми каза, че няма нищо подобно", коментира босът на испанския гранд.

Винисиус се присъедини към кралския клуб през лятото на 2018 година и има договор до края на следващия сезон. Той е отбелязал 128 гола и е записал 100 асистенции в 375 мача във всички турнирис екипа на Реал Мадрид.

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