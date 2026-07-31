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Реал Мадрид е поставил ултиматум на Винисиус

  • 31 юли 2026 | 14:06
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Реал Мадрид е поставил ултиматум на Винисиус

В Реал Мадрид са изчерпали търпението си покрай продължителните преговори за подновяването на договора на своята звезда Винисиус Жуниор, който изтича през следващото лято. Според “Марка” клубът е поставил ултиматум пред крилото: или да приеме последната оферта, или ще бъде продаден през настоящия трансферен прозорец.

От ръководството са уверили представителите на футболиста, че последното представено предложение е окончателно, като нито ще има нейно увеличаване, нито нови преговори между двете страни. Ето защо, ако Винисиус не преподпише, той ще бъде продаден още сега, за да се избегне напускането му като свободен агент догодина. На “Бернабеу” продължават да приемат бразилеца като ключова фигура и приоритетът е да се стигне до споразумение за удължаването на договора му. Въпреки това оттам са непреклонни, че дори за него няма да направят изключение по отношение на тавана на заплатите в клуба. В случай че 26-годишният играч откаже както да поднови контракта си, така и да напусне още сега, не е изключено той да има второстепенна роля в състава на Жозе Моуриньо, особено предвид предстоящото привличане на Ян Диоманде от РБ Лайпциг.

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Снимки: Gettyimages

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