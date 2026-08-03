Возиня най-сетне пристигна в Чили, за да подпише с Коло Коло

След близо десетдневно забавяне вратарят Возиня най-накрая кацна в Чили, за да финализира трансфера си в местния гранд Коло Коло. 40-годишният страж, който се превърна в герой за скромния тим на Кабо Верде на последното Световно първенство, пристигна в неделя след поредица от усложнения, поставили сделката под въпрос.

„Много съм щастлив, че съм тук. Искам да благодаря на феновете за търпението, което проявиха“, заяви звездата от Кабо Верде пред чилийските репортери. „Ще се видим на стадион „Монументал“, добави той, визирайки дома на новия си отбор.

Най-успешният клуб в Чили обяви привличането на Жозимар Евора Диас, по-известен като Возиня, още на 24 юли. Пристигането му обаче се забави на три пъти поради проблеми с документи и лични причини, което породи сериозно безпокойство. Появиха се дори слухове, че вратарят е постигнал договорка с мароканския РС Беркане за огромна заплата, след като начело на тима застана Бубиста – селекционерът на Кабо Верде от Мондиал 2026.

В крайна сметка Возиня кацна на летището в Сантяго в 20:35 ч. местно време, където беше посрещнат от огромна тълпа привърженици с флагове, транспаранти и скандирания.

На Световното първенство Возиня стана най-възрастният дебютант и впечатли с представянето си, особено със сухата мрежа срещу бъдещия шампион Испания. Сега феновете на Коло Коло се надяват той да пренесе тази форма и в Чили, за да помогне на лидера в първенството за по-силно представяне и на континенталната сцена.

От клуба съобщиха, че Возиня ще се включи в тренировките във вторник, когато ще бъде и официалното му представяне. Ветеранът ще може да играе с прякора си на гърба, след като в петък Чилийската футболна федерация промени правилника си. Досегашните разпоредби изискваха играчите да използват само фамилните си имена, но бе направено изключение за Возиня, чийто прякор означава „баба“ на португалски.

Возиня пристига в Чили от португалския втородивизионен Шавеш.

⚪️⚫️🇨🇱 Cape Verde hero Vozinha arrives in Chile to join Colo Colo.@rodrigogomezf @cooperativa 🎥 pic.twitter.com/et26l71mgd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2026

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Снимки: Imago