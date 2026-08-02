Артета похвали ново попълнение на Арсенал и реагира любопитно на въпрос за Винисиус

Мениджърът на Арсенал Микел Артета логично бе доволен след категоричната победа на "артилеристите" с 4:1 в гостуването на втородивизионния испански Жирона в контрола. Испанецът говори освен за приятелския мач, така и за трансферите на шампионите.
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„Беше страхотно. Това лято беше по-различно откъм времето за почивка, което имахме. Миналата седмица изиграхме вътрешна контрола и бях много доволен, а днес също видях много неща, които ме карат да бъда изключително позитивен“, заяви Артета.
Той отличи представянето на младия талант Макс Дауман, като подчерта високите очаквания към него. „Точно това искаме, когато играеш за Арсенал. Очакванията трябва да са високи и да се надяваме на наистина добри неща. Знаем на какво е способен. Искаме да бъдем по-постоянни по отношение на представянето и действията, които той може да предложи. Мисля, че днес изигра много добър мач.“
Артета не спести похвалите си и за новото попълнение Христос Цолис, като го сравни с бившия играч на тима Леандро Тросар. „Много съм доволен от него. Първо, от начина, по който се адаптира към клуба и отбора. Връзката, която вече създаде с момчетата. Мисля, че ще харесате този играч. Той е много директен. Има поглед върху топката. Смятам, че е много добър във връзката с останалите. Има много прилики с Лео (Тросар) в доста от нещата, които може да прави, и пространствата, които може да заема. А също и работната му етика. Той е момче, което идва с огромен глад и иска да се докаже. Това е мечта за него и ние сме тук, за да му помогнем.“
На въпрос дали ще има още попълнения, мениджърът на Арсенал: „Ами, ние сме наистина активни, опитваме се да подобрим и развием отбора. Това е ясно. Очакваме да има движения през следващите няколко седмици, очевидно, защото искаме да се подобрим като всички останали. И можете просто да видите трансферния пазар и нашите опоненти.“
След това испанецът беше попитан шеговито от репортер кога Винисиус Жуниор ще се присъедини към клуба, но Артета просто се засмя и напусна микс зоната. Бразилецът е спряган усилено именно за Арсенал, като се говори, че "артилеристите" са готови да му предложат рекордна заплата в историята на клуба.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago