Артета похвали ново попълнение на Арсенал и реагира любопитно на въпрос за Винисиус

Мениджърът на Арсенал Микел Артета логично бе доволен след категоричната победа на "артилеристите" с 4:1 в гостуването на втородивизионния испански Жирона в контрола. Испанецът говори освен за приятелския мач, така и за трансферите на шампионите.

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„Беше страхотно. Това лято беше по-различно откъм времето за почивка, което имахме. Миналата седмица изиграхме вътрешна контрола и бях много доволен, а днес също видях много неща, които ме карат да бъда изключително позитивен“, заяви Артета.

🙌 Tzolis delight

🔜 Nwaneri’s upcoming season

⚡️ Young players making an impact



Read every word as Mikel spoke to the media after our Girona win 👇 — Arsenal (@Arsenal) August 1, 2026

Той отличи представянето на младия талант Макс Дауман, като подчерта високите очаквания към него. „Точно това искаме, когато играеш за Арсенал. Очакванията трябва да са високи и да се надяваме на наистина добри неща. Знаем на какво е способен. Искаме да бъдем по-постоянни по отношение на представянето и действията, които той може да предложи. Мисля, че днес изигра много добър мач.“

Артета не спести похвалите си и за новото попълнение Христос Цолис, като го сравни с бившия играч на тима Леандро Тросар. „Много съм доволен от него. Първо, от начина, по който се адаптира към клуба и отбора. Връзката, която вече създаде с момчетата. Мисля, че ще харесате този играч. Той е много директен. Има поглед върху топката. Смятам, че е много добър във връзката с останалите. Има много прилики с Лео (Тросар) в доста от нещата, които може да прави, и пространствата, които може да заема. А също и работната му етика. Той е момче, което идва с огромен глад и иска да се докаже. Това е мечта за него и ние сме тук, за да му помогнем.“

🗣️ “I must ask you, when is Vinicius Junior joining?” 👀🇧🇷



Mikel Arteta: 😅 pic.twitter.com/3GpqHY90Cb — afcstuff (@afcstuff) August 1, 2026

На въпрос дали ще има още попълнения, мениджърът на Арсенал: „Ами, ние сме наистина активни, опитваме се да подобрим и развием отбора. Това е ясно. Очакваме да има движения през следващите няколко седмици, очевидно, защото искаме да се подобрим като всички останали. И можете просто да видите трансферния пазар и нашите опоненти.“

След това испанецът беше попитан шеговито от репортер кога Винисиус Жуниор ще се присъедини към клуба, но Артета просто се засмя и напусна микс зоната. Бразилецът е спряган усилено именно за Арсенал, като се говори, че "артилеристите" са готови да му предложат рекордна заплата в историята на клуба.

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Снимки: Imago