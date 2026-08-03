Все по-вероятно е Киеза да остане в Ливърпул

Италианският национал Федерико Киеза по всяка вероятност ще остане в Ливърпул и през новия сезон. Това се случва въпреки засилените спекулации, които го свързваха с трансфер обратно в италианската Серия "А" или с преминаване в Атлетико Мадрид.

Според информация на „Калчомеркато“ крилото ще остане на „Анфийлд“. Преди това се говореше усилено за негово завръщане в родината му, където е играл за Фиорентина и Ювентус. Интерес към него проявяваше и воденият от Диего Симеоне тим на Атлетико Мадрид.

Твърди се, че нападателят е решен да се пребори за титулярно място в състава на новия мениджър на „мърсисайдци“ Андони Ираола. Киеза иска да докаже качествата си и да остави трайна следа в английската Висша лига.

Въпреки това от „Калчомеркато“ добавят, че до края на трансферния прозорец през август нищо не може да се смята за сигурно. Футболният пазар е динамичен и винаги може да предложи неочаквани обрати.

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Снимки: Imago