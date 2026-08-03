Интер e започнал преговори за феномена на Цървена звезда

Италианският шампион Интер е първият европейски гранд, който официално е заявил своя интерес към един от най-големите футболни таланти на Балканите – Василие Костов. Според информация на Foot Mercato „нерадзурите“ вече са започнали преговори с Цървена звезда за привличането на 18-годишния играч.

През миналото лято се появиха слухове за интерес към Костов от страна на Борусия (Дортмунд) и Арсенал, но до трансфер така и не се стигна. Младият халф, определян като истински феномен на сръбския футбол, остана в редиците на „червено-белите“ и през този сезон. Въпросът обаче е докога сръбският шампион ще успее да устои на интереса от страна на европейските грандове. Още през пролетта на 2026 г. президентът на клуба Звездан Терзич потвърди, че има запитвания за младока, но все още не е определена конкретна цена за него.

Италианското издание съобщава, че Интер е предприел първи стъпки в преговорите с Цървена звезда. Засега не е ясно дали е изпратена официална оферта и каква сума са готови да предложат от Милано, но се знае, че пазарната стойност на Костов се оценява на около 20 милиона евро.

Според медиите на Апенините ключова роля в евентуалния трансфер могат да изиграят братята Коларови. Бившият капитан на сръбския национален отбор и известен футболист Александър Коларов в момента е асистент на Кристиан Киву в треньорския щаб на Интер. В същото време неговият брат Никола е агент на самия Василие Костов.

Костов продължава със силните си изяви и през настоящия сезон, след като и миналата година впечатли с представянето си. Той взе участие в три мача от началото на кампанията – срещу Мачва и Войводина в сръбската Суперлига и в първия двубой срещу Ларн от квалификациите за Шампионската лига, като се разписа и в трите срещи. Интересно е, че Костов не попадна в групата за последния европейски мач на Цървена звезда срещу шампиона на Северна Ирландия на стадион „Маракана“.

18-годишният атакуващ полузащитник има и български корени по бащина линия, тъй като баща му е от Цариброд. Майка му е от Шабац, Западна Сърбия. Въпреки крехката си възраст, Костов вече има над две години опит в мъжкия футбол с екипа на Цървена звезда, като статистиката му е впечатляваща – 18 гола и 8 асистенции в общо 53 мача. Той е смятан за един от най-обещаващите млади играчи не само в Сърбия, но и в целия балкански регион.

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Снимки: Imago