ЦСКА предлага нов договор на Лапоухов

ЦСКА готви важен ход, свързан с един от ключовите си футболисти, пише „Тема Спорт“. "Червените" ще предложат нов договор със значително подобрени условия на вратаря Фьодор Лапухов, който има основна заслуга за най-щастливите моменти на клуба в последните месеци. Беларуският национал беше играч на мача както във финала за Купата на България срещу Локо Пд, така и в реванша с Карабах в Лига Европа. И в двете срещи 23-годишният страж имаше съществен принос за достигането до дузпи, а при изпълненията се отчете с безценни спасявания.

Настоящият контракт на Лапухов е до лятото на 2028 г., но от Борисовата градина не искат да чакат до последния момент, за да влязат в разговори с него. Идеята е още отсега той да бъде обвързан за по-дълъг период и да получи възнаграждение, което да отговаря на статута му на една от най-важните фигури в състава. Така ЦСКА би избегнал деликатна ситуация през следващото лято, когато от договора ще остава само една година. Тогава позицията на футболиста и неговите представители при евентуални трансферни преговори би била значително по-силна.

Лапухов пристигна при червените в началото на 2025 г. от Динамо (Минск) срещу 600 000 евро по настояване на щаба на Александър Томаш и по-конкретно на треньора на вратарите Тодор Кючуков. Интересно е, че сега беларусинът има съществен принос за това Христо Янев все още да е наставник на ЦСКА, защото без решителните му спасявания резултатите на тима в последните месеци щяха да бъдат доста по-различни. Според медиите в Беларус заплатата на Лапухов при преминаването му в София е била 10 000 долара – около 7 пъти повече от това, което е получавал в родината си. Само за година и половина обаче статутът и цената му се промениха коренно. Той се наложи като един от най-постоянните футболисти на ЦСКА, а силните му представяния за клуба и националния отбор привлякоха сериозно внимание от чужбина.

Интерес към Лапухов имаше още преди преминаването му в Борисовата градина, а от миналия месец той е обект на проучване от редица западноевропейски клубове. Спартак (Москва) и други руски отбори също го наблюдават изкъсо, като през пролетта стана ясно, че столичният гранд е готов да извади 4 милиона долара за правата му. Руснаците изпратиха свои представители да го гледат и с националния тим, а на трибуните присъстваха и емисари на английския Саутхамптън.

На този етап подобна сума вече трудно би изкушила ЦСКА "Червените" ще настояват за значително по-висока оферта, за да се разделят с един от най-добрите и най-постоянни свои футболисти. В Борисовата градина са категорични, че цената на беларуския национал е нараснала чувствително и може да продължи да върви нагоре. Особено ако ЦСКА успее да осъществи европейски пробив през есента. Огромно предимство на Лапухов е играта му с крака, която е на световно ниво. Поради всички тези причини в клуба ще се постараят съвсем скоро да го обвържат дългосрочно.

Лапухов вече има 51 официални мача за ЦСКА, в които е запазил 25 сухи мрежи – впечатляващо постижение, особено на фона на трудните периоди, през които премина отборът. За мъжкия национален тим на Беларус е записал 16 участия и 6 срещи без допуснат гол. А след геройствата срещу Локо Пд и Карабах стойността му вече се измерва не само в милиони, но и в историята, която пише с фланелката на ЦСКА.

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Снимки: Sportal.bg